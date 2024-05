Britney Spears affirme souffrir de « graves lésions nerveuses »

Musique





Britney Spears revient une fois de plus sur ses problèmes de santé.

La chanteuse de « Toxic », 42 ans, a déclaré mercredi dans une publication Instagram supprimée depuis qu’elle voulait pardonner aux personnes qui lui auraient causé « des lésions nerveuses graves » dont elle souffre sur le côté droit de son corps, si graves qu’elle « ne peut pas ». pensez même parfois.

« Il fut un temps où j’ai été détenue dans un endroit contre ma volonté pendant très longtemps », a-t-elle écrit, faisant potentiellement référence à son temps sous sa tutelle qui a pris fin en novembre 2021.

Britney Spears a révélé via Instagram qu’elle souffrait de « graves lésions nerveuses » si graves qu’elle « ne peut parfois pas penser clairement ». Britney Spears/Instagram

Dans un long message supprimé depuis, la chanteuse a admis qu’elle n’était plus « la même » depuis qu’elle avait été forcée de rester « dans un endroit contre [her] le sera pendant très longtemps. Britney Spears/Instagram

« Je ne suis plus le même depuis », a poursuivi Spears.

Elle a également publié une photo d’Abagail Catania d’un homme noir portant un masque et tenant une pancarte indiquant « Les Blancs ont une richesse générationnelle. Les Noirs subissent un traumatisme générationnel.

Dans son message, elle a poursuivi en disant: « Je me présente comme très ensemble sur IG mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que mon corps a enduré physiquement !!! »

« Je me présente comme très ensemble sur IG mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que mon corps a enduré physiquement !!! » Spears a écrit à côté d’une photo énigmatique.

La chanteuse a également parlé du traumatisme « extrêmement profond » qu’elle vit encore.

Bien qu’elle ait écrit sur son passé troublé dans ses mémoires « The Woman in Me », Spears a déclaré que son traumatisme « extrêmement profond » est « toujours là et le sera probablement toujours ».

C’est quelque chose qu’elle a dit avoir appris à gérer en faisant « de son mieux » et en sachant que « c’est normal d’être bouleversée certains jours ou de ne pas aller bien », mais « c’est quelque chose que je n’ai pas l’impression que le monde m’a permis de faire. »

« Je me sens victime d’intimidation et ce n’est pas juste pour moi », a-t-elle affirmé.

« Je dois être la personne la plus grande et pardonner à mes propres parents… mais c’est extrêmement dur !!! Je ferai de mon mieux pour laisser tomber et ne pas laisser tomber les autres à cause de ma colère », a ajouté Spears. Britney Spears/Instagram

Spears a parlé de ses lésions nerveuses quelques semaines seulement après avoir révélé qu’elle s’était cassé le pied plus tôt ce mois-ci. Instagram/@britneyspears

« Je dois être la personne la plus grande et pardonner à mes propres parents… mais c’est extrêmement dur !!! Je ferai de mon mieux pour laisser tomber et ne pas laisser tomber les autres à cause de ma colère », a conclu Spears.

La nouvelle des lésions nerveuses de la chanteuse arrive peu de temps après qu’elle a révélé qu’elle s’était cassé le pied lors d’un incident très médiatisé au Château Marmont à Los Angeles le 2 mai.

La chanteuse a déclaré à ses fans en ligne qu’elle était tombée en dansant à l’intérieur de l’hôtel d’Hollywood.

« C’est tellement mauvais. Le putain d’idiot ici essaie de faire un saut dans le salon du château, et je suis tombée – je me suis embarrassée – et c’est tout », a-t-elle déclaré à propos de sa blessure à l’époque.

Le 2 mai, la chanteuse a déclaré à ses abonnés en ligne qu’elle s’était blessée en dansant au Château Marmont. Britney Spears/Instagram

Spears est allée en ligne pour dire à ses abonnés une semaine plus tard que son pied était guéri et qu’elle « l’a fait ». [her] chemin. » Britney Spears/Instagram

Elle a déclaré à ses fans la semaine suivante qu’elle « marchait avec un pied cassé ».

Le 18 mai, la chanteuse a annoncé à ses fans que son pied était guéri.

« Eh bien, j’étais têtu et je l’ai fait à ma manière !!! » elle a partagé avec une vidéo de son pied enflé et meurtri. «Je n’ai pas écouté une âme de mère-roi !! Je portais même des talons la nuit et dansais avec les saints !!!”











Charger plus…









{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}