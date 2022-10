Britney Spears affirme que sa mère Lynne l’a frappée “si fort” pour avoir fait la fête jusqu’à 4 heures du matin

Britney Spears s’est rendue sur son Instagram pour alléguer que sa mère Lynne l’avait frappée pour être restée dehors tard alors qu’elle s’occupait des deux fils de la chanteuse.

“La première fois que j’ai été giflé, c’était le soir où Paris [Hilton] et Lindsay [Lohan] m’a déposé à ma maison sur la plage avec mes bébés”, a écrit le chanteur.

“Ma mère regardait Jayden et Preston...oui j’ai fait la fête jusqu’à 4h du matin et ma mère était PISSED !!!! Je suis entré, elle m’a regardé et m’a frappé si fort que je ne l’oublierai jamais !!!”

La gagnante d’un Grammy a terminé son message – qui présentait un clip de Jennifer Lopez giflant Jane Fonda dans le film “Monster-in-Law” – en déclarant qu’elle “ne saura jamais” à quoi ressemble le fait de frapper quelqu’un au visage, tout en l’encourageant fans de “rester chic!”

LA CHANSON DE RETOUR DE BRITNEY SPEARS “HOLD ME CLOSER” AVEC ELTON JOHN ROCKETS TO NO. 1

En août, Lynne a tenté de mettre fin à la querelle avec sa fille, se rendant sur son propre Instagram pour partager une photo d’eux deux. “Britney, toute ta vie, j’ai fait de mon mieux pour soutenir tes rêves et tes souhaits !” Lynne, 67 ans, a sous-titré la publication Instagram, qui présentait une vieille photo en noir et blanc de la mère et de la fille en des temps plus heureux, souriantes.

“Et aussi, j’ai fait de mon mieux pour t’aider à sortir des difficultés ! Je ne t’ai jamais tourné et ne te tournerai jamais le dos !” Lynne a continué.

Lynne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital.