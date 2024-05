Britney Spears admet qu’elle veut des injections pour des fesses « plus pleines »

Musique





Elle veut que son derrière travaille, salope.

Britney Spears a révélé qu’elle envisageait de se faire injecter les fesses mercredi alors qu’elle publiait – puis supprimait – une vidéo Instagram d’elle allongée dans l’océan sans bikini.

« Dites bonjour à mon CUL !!! J’ai levé mes fesses un peu plus haut pour avoir plus de butin !!! » » disait sa légende originale.

« Je pense me faire des injections dans le cul pour le rendre plus plein comme ça. »

La vidéo la montrait en train de gambader dans l’eau de l’océan sans maillot de bain.

La princesse de la pop a ensuite republié la même vidéo avec une légende différente.

« Bonjour à mon cul !!! » elle a simplement écrit une deuxième fois.

Plus tôt dans la soirée, Spears a également partagé et supprimé un autre message traitant des « graves lésions nerveuses » qu’elle aurait subies au cours de sa tutelle controversée, qui a pris fin en novembre 2021.

« Il fut un temps où j’étais retenu dans un endroit contre mon gré pendant très longtemps », a écrit le chanteur de « Circus ». « Depuis, je ne suis plus le même. »

Elle a expliqué : « Je me présente comme très ensemble sur IG mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que mon corps a enduré physiquement !!! »

Elle a également écrit qu’il était « extrêmement difficile » de pardonner à ses parents.

Après avoir écrit qu’elle souffre toujours d’un traumatisme « extrêmement profond », Spears s’est accordée la grâce en ajoutant : « c’est normal d’être bouleversée certains jours ou de ne pas aller bien. »

Elle a conclu : « Je dois être la personne la plus grande et pardonner à mes propres parents… mais c’est extrêmement difficile !!! Je ferai de mon mieux pour laisser tomber et ne pas laisser tomber les autres à cause de ma colère.

La tutelle de Spears a débuté en 2008. Britney Spears/Instagram

Il a pris fin en novembre 2021. Britney Spears/Instagram

Spears a déjà parlé ouvertement des abus physiques et mentaux présumés qu’elle aurait subis au cours de ses 13 années de tutelle.

Le message supprimé depuis de la princesse de la pop sur les lésions nerveuses est apparu peu de temps après qu’elle se soit cassé le pied lors d’un incident au luxueux hôtel Château Marmont à Los Angeles.

Plus tôt cette semaine, elle a affirmé que son pied allait « déjà mieux », affirmant qu’il avait guéri sans soins médicaux.

Elle l’aurait cassé lors d’une altercation avec son petit ami Paul Richard Soliz au Château Marmont.

« Eh bien, j’étais têtu et je l’ai fait à ma manière !!! » elle a écrit sur Instagram. «Je n’ai pas écouté une âme de mère-roi !! Je portais même des talons la nuit et dansais avec les saints !!!”

Le couple entretient une relation amoureuse depuis l’automne dernier.











