Britney Spears admet qu’elle trouve les réseaux sociaux « addictifs » et utilise des filtres sur ses photos

Britney Spears admet que les réseaux sociaux sont « addictifs », mais elle ne les prend pas « trop au sérieux ».

Spears a posté deux photos avec un homme, identifié par E! News dans le rôle de son ami et manager Cade Hudson, se penchant près d’elle et lui faisant presque un bisou sur la joue.

En légende, elle a écrit : « Je me suis réveillée et j’ai juste pleuré parce que je me sentais reconnaissante d’être dans un si bel endroit !!! Puis j’ai pensé à ma relation entre ma vie et Instagram en ce moment !!! »

Elle a poursuivi, sans préciser où elle se trouve, affirmant qu’Instagram est « addictif… mais à mon avis, le moment où vous commencez à vous prendre trop au sérieux, c’est lorsque les gens arrêtent !!! »

L’interprète de « Baby One More Time » a également évoqué l’utilisation d’applications comme FaceTune pour modifier ses photos sur les réseaux sociaux.

« Hé, je ne fais pas la promotion de FaceTune pour le reste de ma vie, mais sérieusement, quand j’ai des jours de dépression, je regarde et vois les nouvelles applications et ça me fait me sentir idiot !!! Je me dis wow, c’est cool !!! Je voir les choses d’une manière plus lumineuse et tant pis si c’était amélioré !!! » dit-elle.

« J’essaie juste de comprendre les gens qui disent qu’ils n’y participent pas !!! Pourtant, pour une raison ou une autre, ils sont en pleine défense, lançant des accusations et minimisant cela en disant que toutes les photos sont fausses et toutes retouchées !!! Rien est réel… honnêtement, qui s’en soucie !!! Si vous avez le droit et si parfait, pourquoi devriez-vous vous en soucier si quelqu’un expérimente des applications sur son téléphone ??? Pourquoi même le mentionner ??? Si vous êtes tellement mieux que ça ??? Mais êtes-vous ??? Allez !!! »

Spears a récemment déclenché l’alarme des fans et des abonnés après avoir partagé une vidéo d’elle-même dansant avec des couteaux sur Instagram.

Le département du shérif du comté de Ventura a effectué mercredi une vérification de l’aide sociale au domicile de Spears après qu’elle ait partagé la vidéo originale, a confirmé Fox News Digital.

Après le contrôle d’aide sociale, Spears a partagé une autre vidéo d’elle dansant avec des couteaux et a précisé qu’elles étaient fausses.

« Je sais que j’ai effrayé tout le monde avec le dernier message, mais ce sont de faux couteaux que mon équipe a loués au magasin Hand Prop à Los Angeles », a-t-elle expliqué. « Ce ne sont pas de vrais couteaux. Personne n’a besoin de s’inquiéter ou d’appeler la police. J’essaie d’imiter l’une de mes interprètes préférées, Shakira… une performance qui m’a inspiré !!! Bravo à nous, les mauvaises filles, qui n’avons pas peur de le faire. repousser les limites et prendre des risques.

Dans le message, Spears a également mentionné son divorce d’avec son mari depuis 14 mois, Sam Asghari.

« Je dis cela parce que je suis en train de divorcer et que devoir refléter mon passé dans un livre n’était… disons pas facile !!! » » a-t-elle dit à propos de sa concentration sur les « affirmations positives ».

« Je dis juste !!! Mais je prends un jour à la fois pour apprendre à respirer !!! L’amour de soi est incroyablement important !!! » elle a ajouté.

Spears s’apprête à publier ses mémoires, « The Woman in Me », le 24 octobre.