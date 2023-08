Britney Spears admet qu’elle « ne pouvait plus supporter la douleur » dans sa première déclaration sur le divorce de Sam Asghari

Britney Spears est prête à dire sa vérité.

Plus tôt cette semaine, le monde a appris que la pop star divorçait de son mari depuis un an, Sam Asghari. Peu de temps après, des rumeurs ont commencé à circuler sur ce qui s’était passé entre les deux et sur ce qui se passerait à la suite de la scission. Maintenant, Spears révèle le premier aperçu de sa version de l’histoire.

La chanteuse de « … Baby One More Time » a partagé une vidéo sur Instagram tard hier soir d’elle-même dansant dans des vêtements minimalistes, et avec elle, elle a partagé un long message sur sa situation.

« Comme tout le monde le sait, Hesam et moi ne sommes plus ensemble », a-t-elle commencé. « 6 ans c’est long pour être avec quelqu’un donc je suis un peu choqué mais… je ne suis pas là pour expliquer pourquoi parce que honnêtement ça ne regarde personne !!! »

Elle a poursuivi: « Mais, je ne pouvais plus supporter la douleur honnêtement !!! »

Après avoir remercié ses amis pour les messages réfléchis qu’elle a dit qu’elle recevait « d’une manière télépathique », a-t-elle expliqué, « je joue fort depuis trop longtemps et mon Instagram peut sembler parfait mais c’est loin de la réalité et je pense que nous le savons tous !!! J’adorerais montrer mes émotions et mes larmes sur ce que je ressens vraiment mais j’ai toujours dû cacher mes faiblesses !!! »

« Si je n’étais pas le soldat fort de mon père, je serais envoyé dans des endroits pour me faire soigner par des médecins !!! Mais c’est là que j’avais le plus besoin de famille !!! Tu es censé être aimé inconditionnellement… pas sous conditions ! !!! »

Spears a terminé sa déclaration en disant à ses partisans: « Alors je serai aussi fort que possible et je ferai de mon mieux !!! Et je vais vraiment très bien !!! Quoi qu’il en soit, passez une bonne journée et n’oubliez pas de sourire !!! »

Il s’agit de la deuxième publication Instagram qu’elle publie depuis qu’il a été révélé qu’elle et Asghari avaient demandé le divorce – dans la première, elle a simplement déclaré qu’elle « achetait bientôt un cheval » en partageant une photo d’elle faisant de l’équitation sur une plage .

Asghari a demandé le divorce mercredi, invoquant des « différences irréconciliables », selon des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital.

La date de séparation du couple était le 28 juillet.

Il a demandé une pension alimentaire pour son conjoint et des honoraires d’avocat dans son dossier, et après que certaines rumeurs ont commencé à tourbillonner, son représentant a déclaré à Fox News Digital : « Il y a de nombreuses affirmations selon lesquelles Sam conteste le contrat de mariage et menace d’exploiter son ex-femme avec des vidéos. Cependant, toutes ces affirmations sont fausses, car aucune intention négative n’a jamais été dirigée contre elle et ne le sera jamais. Sam l’a toujours soutenue et la soutiendra toujours.

Asghari a été le premier à parler publiquement du divorce, écrivant dans un post sur son histoire Instagram, « Après 6 ans d’amour et d’engagement l’un envers l’autre, ma femme et moi avons décidé de mettre fin à notre voyage ensemble. »

Il a poursuivi : « Nous garderons l’amour et le respect que nous avons l’un pour l’autre. Et je lui souhaite toujours le meilleur. »

Sans entrer dans les détails, l’acteur de « Special Ops : Lioness » a écrit : « S— arrive. Demander de la confidentialité semble ridicule, alors je demanderai à tout le monde, y compris les médias, d’être gentils et attentionnés. »

Spears et Asghari se sont rencontrés en 2016 après son apparition dans sa vidéo « Slumber Party » et le couple s’est marié en juin 2022 dans son manoir à Thousand Oaks, en Californie, avec une liste d’invités étoilée qui comprenait Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton et Carter Reum, Kathy Hilton, Maria Menounos, Ansel Elgort et Donatella Versace.

Spears était auparavant mariée à Kevin Federline de 2004 à 2007. Quelques mois avant leur mariage, elle était mariée à son ami d’enfance Jason Alexander pendant seulement 55 heures avant d’obtenir une annulation. C’est le premier mariage d’Asghari.

Lauryn Overhultz et Brie Stimson de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.