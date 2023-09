Britney Spears a un bandage et une coupure à la jambe après avoir dansé avec des couteaux – Hollywood Life

Crédit d’image : Agence de presse Image/NurPhoto/Shutterstock

Britney Spears, 41 ans, semblait avoir une coupure à la cuisse et un bandage blanc enroulé autour d’un bras, dans une nouvelle vidéo de danse. La chanteuse, qui a récemment partagé une vidéo d’elle dansant tout en tenant deux couteaux qu’elle prétendait être de faux, portait un haut court orange à pois blancs, un bas de bikini blanc et des bottes blanches. Le clip a été partagé sur Instagram le mardi 26 septembre. Elle avait également certains cheveux tirés vers le haut et d’autres vers le bas.

« Mon top ‘Pretty Woman’… plutôt cool après mon briefing sur les pois 😉😉🙄🙄🙈🙈🤓🤓 !!!! Swipe pour voir les deux !!!” elle a sous-titré le message.

La vidéo arrive quelques heures seulement après que Britney a partagé la désormais tristement célèbre vidéo des couteaux. «J’ai commencé à jouer en cuisine avec des couteaux aujourd’hui 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️ !!! Ne vous inquiétez pas, ce ne sont PAS de vrais couteaux !!! Halloween c’est bientôt 🙈🙈🙈 !!! », a-t-elle écrit en légende. Bien qu’elles aient prétendu qu’elles n’étaient pas réelles, la vidéo est devenue virale et beaucoup soupçonnaient qu’elles étaient réelles à cause du son métallique qu’elles produisaient lorsqu’elle les assemblait.

La vidéo sauvage s’est produite des mois après TMZ fondateur, Harvey Levin, a affirmé que Britney était devenue obsédée par les couteaux et les considérait « comme un moyen de protection » en raison du « traumatisme » de sa tutelle abusive qui a duré 13 ans. Des sources ont également déclaré au média que des amis « attentionnés » de Britney lui avaient recommandé de ne pas être à proximité de couteaux.

Britney a désactivé sa section de commentaires sur les deux messages concernant, mais n’a pas directement répondu aux spéculations. L’interprète de « …Baby One More Time » n’est pas étrangère aux critiques depuis la fin de sa tutelle de 13 ans il y a près de deux ans. Elle est connue pour réagir parfois à ce que les internautes disent d’elle, mais elle est également restée silencieuse et a continué à publier principalement du contenu dansant sur ses pages de réseaux sociaux.

Le grand intérêt porté à la vie privée de Britney ne fera que croître lorsque ses prochains mémoires, La femme en moisort le 24 octobre. Le livre devrait révéler des détails intimes sur sa vie derrière les caméras et est décrit comme « une histoire courageuse et étonnamment émouvante sur la liberté, la gloire, la maternité, la survie, la foi et l’espoir », sur le site officiel.