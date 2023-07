Voir la galerie





Crédit d’image : Matteo Prandoni/BFA/op Photo Corporation/Shutterstock

« La musique est une thérapie pour beaucoup de gens ; des gens qui font de la musique, des gens qui écoutent de la musique », William a déclaré jeudi dans une interview avec CBS Mornings, avant sa nouvelle chanson avec son collaborateur « Scream & Shout », Britney Spears. «La danse est une thérapie pour beaucoup de gens; des gens qui font de la musique, des gens qui écoutent de la musique. Lorsque vous avez cette connexion avec la musique, le rythme, la chanson, la mélodie et l’harmonie, et que vous vous exprimez à travers cela, cela vous aide dans tout ce que vous traversez. Je vois ça à chaque fois que je vois [Britney] danse sur son Instagram, je m’illumine parce que je vois à quel point elle aime la musique.

Vendredi, Will.i.am, 48 ans, et Britney, 41 ans, sortiront « Mind Your Business », sa deuxième chanson depuis la fin de ses 13 ans de tutelle et la deuxième fois qu’ils travaillent ensemble depuis qu’il a inclus « Scream & Shout » sur son #volonté album. Will a dit que travailler à nouveau avec Britney ressemblait à nouveau à 2013. « Collaborer avec elle de temps en temps, quand vous êtes en studio et que vous faites de la musique, c’est la seule chose qui compte », a-t-il déclaré. « Alors je vois la même lumière, la même joie, le même amour et la même passion. »

Plus Divertissement

Le Haricots à oeil noir Le membre a également partagé comment la nouvelle chanson est née. « J’ai été un fan, un ami et un partisan de Britney au fil des ans », a-t-il déclaré. « Un supporter dans la mesure où quelqu’un sort et écoute sa musique, un supporter dans la mesure où quelqu’un est là pour l’aider à se défendre à l’époque où elle se battait pour sa libération. C’est une personne incroyable. »

Quant à la chanson comme message possible à la vie personnelle de Britney, Wil.i.am était timide. Britney s’est disputée avec son père sur la façon dont il dirigeait sa tutelle, sa sœur Jamie Lynn Spears sur son rôle au cours des 13 dernières années, son ex-mari sur leurs enfants et sa mère (bien qu’ils aient récemment rafistolé) –

« Lorsque vous êtes sous les projecteurs, souvent vous voulez simplement vivre votre vie, et il y a des paroles dans la chanson qui le montrent, pas seulement pour les personnes sous les projecteurs », a déclaré Will.i.am. « Même dans mes couplets, je dis – » Mains en l’air dans la boîte à biscuits / ils me regardent, ils vous regardent. Cela a à voir avec la vie privée et chaque individu qui a l’impression de ne pas vivre une vie privée sur les réseaux sociaux. La ligne est mince et chacun mérite sa version de la vie privée. [That] c’est ce qu’est ‘Mind Your Business’.

Will.i.am a taquiné la nouvelle chanson le 17 juillet en écrivant « UH OH !! Vous basculez MAINTENANT avec will.i.am. et @britneyspears ! » Bien qu’il ait indiqué que la chanson arriverait le 18, elle a été repoussée à une date de sortie plus conventionnelle du 21.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Pourquoi Joe a-t-il quitté « Impractical Jokers » ? La chronologie derrière son départ surprise

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.