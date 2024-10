Britney Spears a roussi ses cheveux, ses sourcils et ses cils dans un accident de cheminée

Oups, elle a recommencé.

Quatre ans après avoir incendié sa salle de sport à domicile, Britney Spears raconte un effrayant accident de cheminée.

La princesse de la pop dit à ses abonnés Instagram Lundi, l’incident « vraiment dangereux » a eu lieu six mois auparavant.

Britney Spears a décrit lundi un effrayant accident d’incendie via Instagram. Britney Spears/Instagram

Elle s’est brûlé les cils et les sourcils il y a six mois, a révélé Spears lundi. Britney Spears/Instagram

« J’étais dans ma chambre, j’ai allumé le feu, et tout d’un coup, ça m’a explosé au visage », se souvient le chanteur de 42 ans en « parlant avec un accent britannique ».

La star de « Crossroads » a noté que depuis que sa cheminée avait « fait [that] avant », elle demande généralement à sa sécurité « d’entrer et de l’allumer » pour elle.

« Mais cette fois, j’ai juste jeté le tout là-dedans, et ça m’a littéralement explosé au visage », a déclaré Spears, ajoutant que « la personne [she] était avec qui je ne voulais tout simplement pas me réveiller.

Cela a également abouti à un « baby bang », qu’elle a montré via Instagram lundi. Britney Spears/Instagram

La chanteuse se souvient avoir eu l’impression que « son visage était en feu ». Britney Spears/Instagram

Elle a affirmé : « Cela m’a enlevé tous mes cils, mes sourcils et – vous voyez cette baby bang ? Ceux-ci viennent de… ça grésille[ing] tous mes cheveux.

À l’époque, la gagnante d’un Grammy s’inquiétait d’avoir des brûlures au deuxième ou au troisième degré et pensait qu’elle « allait devoir se rendre aux urgences parce que [her] le visage était en feu.

Spears a expliqué : « Ça faisait mal de toucher mon téléphone. Ça faisait mal de mettre de la glace sur mon visage. Ça faisait mal [to have] tout ce qui le touche. Cela s’est produit pendant environ six ou sept heures. … La douleur n’a jamais disparu. C’était tellement, tellement, tellement mauvais.

La gagnante d’un Grammy craignait de devoir se rendre aux urgences. Getty Images pour GLAAD

Elle a pu dormir après avoir pris du Tylenol. Instagram/@britneyspears

Finalement, l’artiste a pris trois Tylenol, qu’elle a qualifié de « vraiment très gros » et comparé au « f-king Vicodin », et a pu s’endormir.

« Ouais, c’était vraiment mauvais », a conclu Spears. « Tout va bien maintenant. »

L’année dernière, la danseuse a parlé du feu qu’elle avait accidentellement allumé avec des bougies dans sa salle de sport à domicile, montrant les restes calcinés via Instagram.

«C’était vraiment mauvais», dit-elle. « Tout va bien maintenant. » Getty Images

En 2020, Spears a accidentellement déclenché un incendie dans sa salle de sport à domicile. Britney Spears/Instagram

« Je suis passé devant la porte de la salle de sport et des flammes, BOUM !!!!!! » Spears a écrit en décembre 2023. « Par la grâce de Dieu, l’alarme s’est déclenchée après cela et youpi hourra, personne n’a été blessé. Malheureusement, il ne me reste plus que deux équipements mdr et une salle de sport à miroir unilatéral !!!!

« Mais cela pourrait être bien pire, alors je suis reconnaissante », avait-elle poursuivi à l’époque. « Pssss, j’aime mieux m’entraîner dehors de toute façon !!!! »

Spears, dont la tutelle de 13 ans a pris fin en 2021, vit dans un manoir à Los Angeles.