Britney Spears a repris la « méditation » et son mari Sam Asghari « déteste ça » – Hollywood Life

Crédit image : Xavier Collin/Image Press Agency/MEGA

Britney Spears, 41 ans, utilise la médiation pour l’aider dans sa tranquillité d’esprit et sa vie difficile. La chanteuse s’est rendue sur Instagram pour partager des informations sur sa décision d’essayer la nouvelle pratique et a admis son mari Sam Asghari “déteste” ça. “Je suis cette salope de méditation maintenant 🧘🏼‍♀️… mon mari déteste ça… il pense que je suis devenue folle », a-t-elle écrit à côté d’une photo en noir et blanc de 1961 d’une petite fille dansant devant un ours à Paris, France. « Ma masseuse le fait toujours et il a l’air si paisible… je suis comme wow… ça a l’air intéressant. Tomber au plus profond de soi… Je dis tout cela parce que j’essaie de faire des efforts pour prendre soin de moi.

“Normalement, j’oublie de manger… J’attends trop longtemps et je suis trop sensible donc si quelque chose ne va pas à la maison, c’est comme si le monde était fini”, a-t-elle poursuivi. “Alors je suis monté dans ma voiture hier et j’ai pleuré… J’ai tellement pleuré mais bon sang, ma voiture est mon vaisseau spatial 🚀… c’est là que j’ai mes meilleurs intérêts, pensées, envies créatives, idées, c’est spirituel… totalement spirituel et nous’ re tous ensemble sur la route. 🚙 Donc je ne me sens pas seul à moins que ces gros 18 roues ne passent et monopolisent la route et que je veuille me chier dessus… mais c’est mon temps… mes propres pensées intérieures. Eh bien j’ai oublié de manger hier… J’ai vu Jack in The Box… Je n’y ai jamais mangé un seul jour de ma putain de vie… J’étais comme HOLY SH*T et quand j’ai vu ce grand panneau de photos de la nourriture. Normalement, je déteste regarder de la nourriture mais c’est TIMING ⏱️ !!! Au paradis du porc, j’ai eu un milk-shake aux biscuits et à la crème avec un double cheeseburger.

Britney a poursuivi en expliquant qu’elle “avait pleuré dans la voiture … mais personne ne pouvait le dire”, seulement elle-même, et un homme au hasard lui a dit que tout irait bien. «Mon visage avait toujours l’air normal… j’allais bien, mais il était là… ce grand homme à la putain de fenêtre🪟… il m’a fait pitié !!! ÇA VA BIEN ÊTRE !!! …………… WTF A-T-IL JUSTE DIT ??? elle a continué. “Il ne ME CONNAIT pas et je suis sûr que je ne connaissais pas son cul … alors pourquoi a-t-il dit ça ??? Tout ira bien !!! J’étais offensé. Va te faire foutre l’homme stupide à Jack in The Box. Tu ne me connais pas… tu n’es pas mon sang alors va te faire foutre !!!”

Une fois que Britney a partagé le nouveau message, ses fans ont consulté la section des commentaires pour partager leurs réflexions. “Il a reconnu que vous étiez triste”, a écrit un fan, faisant référence à l’homme. « Cette diatribe était incroyable. Je t’aime Britney”, a écrit un autre tandis qu’un troisième a partagé : “J’espère que tu vas bien, ma fille !”

Le dernier message de Britney vient après que Sam, qu’elle a épousé plus tôt cette année, ait expliqué pourquoi elle ne l’avait pas rejoint pour certains événements récents auxquels il avait assisté. “Par respect pour sa vie privée, je ne la poste pas 24h/24 et 7j/7. Je demande la permission si jamais je le fais. Pour mon travail, je dois assister à de nombreux événements. Ce serait mon honneur si elle me rejoignait”, a-t-il écrit sur Instagram. «Pour elle, ces choses ne sont pas amusantes. Ils sont agités [sic] et plein de stress. Surtout, depuis qu’elle fait ces choses depuis l’âge de 8 ans. De plus, elle a déjà tué tous ceux qu’elle a vus.

