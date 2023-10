Britney Spears a écrit sur son avortement alors qu’elle sortait avec Justin Timberlake dans des extraits de ses mémoires

Britney Spears a écrit qu’elle avait avorté alors qu’elle sortait avec Justin Timberlake il y a plus de 20 ans, selon un aperçu de ses mémoires très attendues.

« Si cela n’avait été fait que par moi-même, je ne l’aurais jamais fait », écrit-elle à propos de la procédure, selon l’extrait de La femme en moi publié mardi dans le magazine People. « Et pourtant, Justin était si sûr qu’il ne voulait pas être père. »

La grossesse « a été une surprise, mais pour moi, ce n’était pas une tragédie », a-t-elle écrit dans l’extrait, affirmant qu’elle avait voulu fonder une famille avec Timberlake – c’était juste plus tôt que prévu.

« Mais Justin n’était définitivement pas content de cette grossesse. Il a dit que nous n’étions pas prêts à avoir un bébé dans notre vie, que nous étions bien trop jeunes », a-t-elle écrit. Le couple s’est séparé en 2002. On ne sait pas exactement quand la grossesse a eu lieu.

Les représentants de Spears ont refusé de commenter davantage. Les représentants de Timberlake n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de l’Associated Press. L’AP n’a pas été en mesure d’examiner de manière indépendante une copie de La femme en moi encore.

Spears, un utilisateur prolifique des médias sociaux, n’a pas posté sur Instagram ou X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, depuis la publication des histoires de People.

Dans un extrait, elle a qualifié l’avortement de « l’une des choses les plus angoissantes que j’aie jamais vécues dans ma vie ».

Mémoire sorti mardi

Les mémoires tant attendues de Spears seront publiées le 24 octobre, quelques mois seulement après l’annonce de son divorce avec Sam Asghari, et promettent de faire la lumière sur les décennies tumultueuses de l’homme de 41 ans sous les projecteurs.

La couverture des prochains mémoires de Britney Spears, The Woman in Me. Le livre devrait sortir le 24 octobre. (Livres de la galerie via Associated Press)

« PERSONNE NE SAIT CE QUE JE PENSAIS VRAIMENT JUSQU’À MAINTENANT », lit-on dans un teaser du livre qu’elle a posté dimanche sur X. Le livre audio sera raconté par l’actrice Michelle Williams.

Originaire de Kentwood, en Louisiane, Spears est devenu célèbre en tant qu’adolescent Le club Mickey Mouseaux côtés d’autres futures stars comme Ryan Gosling et Timberlake – une trajectoire relatée dans d’autres extraits publiés par People.

Malgré quelques nouvelles tentatives d’agir – dans les extraits de People, elle dit que le rôle principal dans Le cahier est venu vers elle et Rachel McAdams, et qu’elle a été soulagée lorsque les années 2002 Carrefour « C’était à peu près le début et la fin de ma carrière d’actrice » — Spears est devenue célèbre grâce à sa carrière musicale, à partir des années 1999. Bébé encore une fois.

Elle a eu deux fils avec Kevin Federline, mais a été placée sous tutelle ordonnée par le tribunal – principalement sous la supervision de son père – qui contrôlait sa vie, son argent et sa voix après des troubles publics.

Cette tutelle durerait près de 14 ans, se terminant fin 2021, après que le mouvement #FreeBritney ait contribué à fixer de nouvelles limites aux tutelles en Californie.

De nombreuses allégations de Spears contre son père et d’autres personnes qui géraient la tutelle devraient être entendues lors d’un procès civil prévu l’année prochaine.

Un documentaire de 2021, Encadrer Britney Spearscomprenait une vieille interview dans laquelle Timberlake parlait de coucher avec une ancienne petite amie et indiquait qu’il la ridiculisait dans son Pleure moi une rivière Clip musical.

Une image composite montre Janet Jackson, Justin Timberlake et Britney Spears. Timberlake s’est excusé auprès de Spears et Jackson en 2021, « parce que je prends soin et respecte ces femmes et je sais que j’ai échoué ». (Gregg DeGuire, Angela Weiss, Valérie Macon/Getty Images)

Cela a déclenché une réaction violente au cours de laquelle les fans ont accusé l’ancien membre du NSYNC d’avoir contribué à l’effondrement de Spears et ont également renouvelé la colère à propos de son rôle dans le soi-disant dysfonctionnement de la garde-robe de Janet Jackson lors de la mi-temps du Super Bowl 2004. Il s’est ensuite excusé auprès de Spears et Jackson, « parce que je tiens à ces femmes et les respecte et je sais que j’ai échoué ».

Quelques mois plus tard, alors que Spears révélait devant le tribunal des secrets longtemps gardés sur ce qu’elle a décrit comme une tutelle « abusive », Timberlake a tweeté son soutien.

« Après ce que nous avons vu aujourd’hui, nous devrions tous soutenir Britney en ce moment », a-t-il posté en juin 2021. « Indépendamment de notre passé, bon et mauvais, et peu importe depuis combien de temps, ce qui lui arrive n’est tout simplement pas bien. « .