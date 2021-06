Britney Spears a déclaré que sa tutelle était abusive. Qu’est-ce que c’est?

Après que Britney Spears a rompu son silence lors d’une audience dramatique mercredi, un tollé à travers le pays en demande davantage sur les conditions de la tutelle.

Spears a demandé à la juge d’être libérée de sa tutelle et a expliqué pourquoi. La pop star a déclaré qu’elle avait été forcée d’utiliser un DIU alors qu’elle voulait plus d’enfants et que ses médicaments avaient été remplacés par du lithium contre sa volonté.

« Je ne suis pas ici pour être l’esclave de qui que ce soit », a déclaré Spears lors de sa comparution mercredi devant le tribunal de Los Angeles à distance par téléphone. « J’ai menti et dit au monde entier que je vais bien et que je suis heureux. C’est un mensonge. »

Au cours des 13 dernières années, Spears a été sous la direction de son père, Jamie Spears. Bessemer Trust Co. gère sa succession et la restauratrice professionnelle Jodi Montgomery gère les affaires personnelles de Spears.

La tutelle a conduit ses fans à lancer le mouvement #FreeBritney. « Framing Britney Spears », un documentaire du New York Times axé sur la tutelle de la star, a également ravivé l’intérêt national pour l’affaire.

« Je n’ai pas l’impression de pouvoir vivre une vie bien remplie. … Je veux que cette tutelle se termine sans avoir à être évaluée », a déclaré Spears.

En 2007 et 2008, peu de temps après être devenue mère, Spears a commencé à avoir des problèmes mentaux très publics.

Elle a attaqué la voiture d’un caméraman avec un parapluie. Elle s’est rasé la tête dans un salon. Elle a perdu la garde de ses enfants. Lorsqu’elle a refusé de remettre ses garçons après une visite, elle a été hospitalisée et placée en garde à vue. La tutelle a été mise en place en quelques jours.

La mère d’Amanda Bynes s’est vu accorder temporairement la tutelle de l’actrice et de sa succession en 2013. C’était après que l’actrice a été placée en détention psychiatrique 5150 en 2013 et a mis le feu dans l’allée d’un voisin.

À la suite d’un soudain anévrisme cérébral en 2015, la chanteuse et compositrice Joni Mitchell est restée incapable de parler et est restée insensible pendant un certain temps.

Son amie Leslie Morris a été nommée sa conservatrice pour rencontrer les médecins et prendre des décisions concernant le traitement de Mitchell et ses soins de longue durée.

Un avocat nommé pour représenter les intérêts de Mitchell lors de l’audience en 2015 a convenu qu’elle devrait être placée sous une tutelle temporaire.

« Je pense que c’est très nécessaire », a déclaré l’avocate Rebecca Thyne.

En décembre 1991, le fondateur des Beach Boys, Brian Wilson, a été placé sous tutelle après que la famille de Wilson a déposé une plainte contre le psychologue résidant de longue date de Wilson et, pendant un certain temps, le tuteur légal du musicien, Eugene Landy.

Il a été allégué que Landy avait manipulé Wilson, qui avait souffert d’abus d’alcool et de drogues, d’obésité et d’un trouble schizo-affectif.

Comment fonctionne la tutelle de Spears ?

Avec une fortune de plus de 50 millions de dollars vient le secret, et le tribunal surveille de près le fonctionnement interne de la tutelle de Spears.

Certains aspects ont été révélés dans des documents. La tutelle a le pouvoir de restreindre ses visiteurs. Elle organise et supervise les visites de ses fils, âgés de 14 et 15 ans ; le père Kevin Federline a la garde principale. Il a le pouvoir de prendre des ordonnances restrictives en son nom, ce qui a été utilisé plus d’une fois pour éloigner les intrus jugés louches. Il a le pouvoir de prendre ses décisions médicales et ses affaires. Elle a déclaré lors de l’audience de mercredi qu’elle avait été contrainte de prendre de la drogue contre son gré, forcée d’utiliser un moyen de contraception et obligée de se produire alors qu’elle ne le voulait pas.

Légalement, Spears peut se marier, mais la tutelle doit l’approuver comme pour les autres décisions importantes de la vie. Spears a déclaré mercredi qu’elle voulait se marier et avoir un autre enfant, mais qu’on lui a refusé la possibilité de le faire non plus.

Comme toutes les tutelles californiennes, elle est soumise à des comptes annuels et à des examens d’un enquêteur judiciaire

Qu’est-ce que la tutelle ?

Lorsqu’une personne est considérée comme ayant une capacité mentale gravement diminuée, un tribunal peut intervenir et accorder à une personne le pouvoir de prendre des décisions financières et des choix de vie importants pour elle.

Les lois et limitations spécifiques à la tutelle varient selon les États.

En Californie, la tutelle est définie comme une affaire judiciaire dans laquelle un juge nomme une personne ou une organisation responsable pour prendre soin d’un adulte qui ne peut pas prendre soin d’eux-mêmes ou de leurs finances.

David English, président du National Guardianship Network, a déclaré que même la terminologie diffère à travers le pays.

« Ce qui est une tutelle en Californie s’appellerait une tutelle dans la plupart des autres États », a déclaré English.

New York utilise le terme de tutelle pour décrire légalement une personne qui a besoin d’aide pour prendre soin d’elle-même et gérer ses biens ou ses affaires. Au Texas, il existe trois types de tutelles avec un enfant : un conservateur gérant conjoint, un conservateur gérant unique et un conservateur possesseur.

En Géorgie, la tutelle est une nomination judiciaire d’un tuteur pour prendre des décisions pour un adulte incapable concernant sa santé et sa sécurité. La tutelle est accordée lorsqu’une personne ne peut plus gérer ses biens.

Pourquoi quelqu’un aurait-il besoin d’un restaurateur ?

Dans la plupart des cas, la tutelle ou la tutelle est nommée pour une personne âgée atteinte de démence, selon l’anglais. Il peut également être accordé à une personne ayant une déficience intellectuelle très grave.

La plupart des États exigent une sorte d’évaluation par un médecin ou un psychologue pour que la requête soit accordée par un tribunal de comté où un juge entendrait l’affaire.

« Si un individu adulte est déterminé par le tribunal à manquer de capacité mentale, le tribunal peut nommer quelqu’un d’autre pour prendre des décisions pour cette personne », a déclaré English.

Pour les adultes, une requête en tutelle peut être déposée auprès du tribunal à tout âge supérieur à 18 ans et peut durer jusqu’au décès du tuteur, la personne sous tutelle.

« Mais ça ne doit pas être comme ça », a déclaré English.

Comment sortir d’une tutelle ?

Les curatelles ne durent pas automatiquement toute la vie, et un curateur peut demander au tribunal de mettre fin à la tutelle à tout moment.

« L’idée est que lorsque la condition qui a déclenché la tutelle est passée, le tribunal a la possibilité d’y mettre fin », a déclaré English. « Si (Spears) était dans une situation de crise et que c’était la raison initiale de sa nomination en Californie, elle pourrait présenter une pétition une fois la crise terminée. »

Pour mettre fin à une tutelle, un avocat représentant une personne en vertu d’une ordonnance du tribunal devrait déposer un document auprès du tribunal demandant la résiliation.

Des documents justificatifs tels qu’une évaluation médicale et psychologique peuvent devoir être joints pour soutenir que la tutelle n’est plus nécessaire ou qu’elle doit être modifiée.

« Souvent, les personnes qui ont besoin d’aide n’ont pas besoin d’aide à 100% », a déclaré English.

Presque tous les États ont la capacité de nommer un tuteur ou un conservateur limité qui se verrait accorder moins que les pleins pouvoirs, selon English.

Les personnes sans avocat, ou qui n’ont pas les fonds pour engager un avocat, peuvent rencontrer des problèmes pour demander à sortir de la tutelle.

« La loi prévoit dans la plupart des États, sinon dans tous les États, que la personne sous tutelle peut demander à en sortir », a déclaré English. « Mais les difficultés pratiques sont parfois insurmontables. »

À quelle fréquence les tribunaux examinent-ils les tutelles? Quelles sont les limites ?

Les conservatoires ont généralement un rapport financier qui doit être déposé une fois par an. Ensuite, si le tuteur ou le conservateur prend des décisions personnelles, cette personne doit déposer un rapport de situation annuel chaque année.

« Le degré d’examen des rapports de situation est une autre affaire, car les tribunaux manquent sérieusement de personnel, en particulier dans les communautés rurales et urbaines », a déclaré English. « Quelqu’un doit soulever la question pour repenser la tutelle. »

Les limites peuvent différer d’un État à l’autre, mais English a déclaré que le cas de Spears n’était pas un type de situation ordinaire.

Spears a affirmé qu’elle avait été forcée de prendre du lithium, un médicament sur ordonnance pour traiter les troubles de l’humeur, après avoir annulé sa résidence à Las Vegas, ce qui, selon English, serait légal si le conservateur en Californie se voyait accorder le droit de prendre des décisions en matière de soins de santé pour elle. « Si elle refuse, c’est un autre problème. »

