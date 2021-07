Britney Spears a appelé le 911, a signalé des abus avant d’entendre, selon un rapport

L’enquête allègue que Britney Spears a appelé le 911 pour se signaler comme victime d’abus de tutelle.

Le New Yorker dit que sa tutelle s’est déroulée rapidement : « Elle n’a jamais eu de chance. »

Le rapport allègue que Spears vit avec une allocation limitée, mais paie les coûts de sa tutelle.

Une enquête époustouflante publiée samedi par The New Yorker apporte de nouveaux détails sur le combat de Britney Spears pour se libérer de sa tutelle restrictive.

Le rapport de Ronan Farrow et Jia Tolentino allègue que la pop star a appelé le 911 pour se signaler comme victime d’abus de tutelle, un jour avant le témoignage choquant de Spears au tribunal le 23 juin, au cours duquel elle s’est décrite comme « traumatisée » et « déprimée ».

Selon The New Yorker, les membres de l’équipe de Spears « ont commencé à s’envoyer des textos frénétiquement » après l’appel. « Ils s’inquiétaient de ce que Spears pourrait dire le lendemain, et ils ont discuté de la façon de se préparer au cas où elle deviendrait voyou. »

Les appels d’urgence sont généralement rendus publics en Californie, mais pas dans le cas de Spears, car l’appel fait partie d’une enquête en cours, ont écrit Farrow et Tolentino.

L’enquête décrit une tutelle qui a été accordée rapidement et qui n’a pas été contestée, ainsi qu’une relation tendue entre Spears et son père, Jamie Spears, qui contrôle ses finances.

USA TODAY a contacté Vivian Thoreen, l’avocate de Jamie Spears, et Sam Ingham, l’avocat de Britney Spears, pour commenter le rapport.

Britney Spears « dit sa vérité ». Sommes-nous à l’écoute ?

Parmi les sources identifiées figurent la famille, des amis et d’anciens employés, dont l’ancien directeur de Spears, Sam Lutfi (une ordonnance d’interdiction de cinq ans a été déposée contre lui en 2019 au nom de Spears par les avocats de sa tutelle), sa mère Lynne Spears et son l’ancien coiffeur Kim Vo.

Parmi les nombreuses allégations du rapport, la tutelle de Spears était censée être temporaire.

Lynne Spears pensait que la tutelle ne durerait que quelques mois et ne voulait pas s’y attacher car cela pourrait nuire à sa relation avec sa fille, selon Jacqueline Butcher, une ancienne amie de la famille.

« L’ensemble du processus a duré peut-être 10 minutes », a déclaré Butcher au New Yorker. « Personne n’a témoigné. Aucune question n’a été posée. … Elle n’a jamais eu l’occasion. » Le juge a renoncé à l’exigence que Spears reçoive un préavis de cinq jours avant le début de la tutelle.

« À l’époque, je pensais que nous aidions », a déclaré Butcher. Au lieu de cela, « J’ai aidé une famille corrompue à prendre tout ce contrôle. »

Britney Spears veut la liberté : Qu’est-ce que la tutelle ? Pourquoi quelqu’un aurait-il besoin d’un restaurateur ?

Le New Yorker allègue également que Spears vit avec une allocation limitée, tout en payant les coûts de sa tutelle.

Selon Farrow et Tolentino, la chanteuse paie à Ingham, son avocat commis d’office, 520 000 $ par an. En comparaison, disent-ils, les frais de subsistance de Spears en 2019 s’élevaient à un peu moins de 450 000 $.

Des documents judiciaires montrent que les avocats de Jamie Spears ont facturé près de 900 000 $ pour quatre mois de travail d’octobre 2020 à février 2021. Des centaines d’heures de réponse aux demandes des médias sont incluses à un taux de 500 $ à 900 $ par heure.

Vo se souvient être allé dîner avec Spears à Las Vegas en 2012. La star lui a dit qu’elle ne pouvait pas se permettre de payer la moitié de la facture de 1 300 $.

Ce qui ressort du rapport, c’est l’inquiétude de ceux qui ont été impliqués dans l’affaire Spears.

« J’ai des sentiments mitigés à propos de tout », a déclaré Lynne Spears au New Yorker. « Je ne sais pas quoi penser. C’est beaucoup de douleur, beaucoup d’inquiétude. »

Britney Spears témoigne :Son discours dramatique affectera-t-il d’autres cas, les lois sur la tutelle ?

« Rien de tout cela n’était la faute de (Britney) », déclare Robin Johnson, l’observateur ordonné par le tribunal qui a observé les quatre jours de visites par semaine de Spears avec ses enfants en 2007. « Il y avait tellement de personnes impliquées dans sa vie cette folie avec elle. Je n’ai rien de désobligeant à dire à son sujet. »

« C’était probablement l’un des cas les plus tristes que j’aie jamais connus de toute ma vie », a déclaré Johnson.

Mercredi, la juge Brenda J. Penny a rejeté la demande de Spears de révoquer son père en tant que co-conservateur de ses finances. Un jour plus tard, Bessemer Trust, la société de gestion de patrimoine nommée pour aider la pop star à gérer son argent, a demandé à se retirer, citant un «changement de circonstances» et notant qu’il avait été dit que la tutelle de Spears était volontaire. Penny a approuvé la pétition de démission vendredi.

La prochaine audience du tribunal dans l’affaire de tutelle de Spears est fixée au 14 juillet.