Britney s’excuse d’avoir « écrit certaines choses » dans son livre ; réagit à la chanson de Justin

Quelques jours après que Justin Timberlake a sorti son nouveau single Selfish, Britney Spears s’est rendue sur Instagram pour en jaillir. Lundi, Britney a partagé une vidéo récente de son ex-petit-ami chantant Selfish et ses autres chansons avec l’animateur de l’émission de télévision américaine Jimmy Fallon et The Roots dans The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Britney a également parlé de ses mémoires de 2023, The Woman in Me, et s’est « excusée » pour certaines des choses qu’elle a écrites dans son livre, qui a fait la une des journaux pour toutes les révélations qu’elle a faites sur elle-même et sa relation avec son ex, Justin. A lire aussi : Britney critique Justin après la performance de Cry Me A River

Britney Spears « adore » Selfish de Justin Timberlake

Britney Spears adore la nouvelle chanson de Justin Timberlake, Selfish. Elle parle également de son livre sur Instagram. (Photo d’archives/REUTERS)

Britney Spears a écrit dans la légende de ses Instagram Reels : “Je veux m’excuser pour certaines des choses que j’ai écrites dans mon livre. Si j’ai offensé l’une des personnes qui me tient vraiment à cœur, je suis profondément désolée… Je voulais aussi dire que je le suis. “Je suis amoureux de la nouvelle chanson de Justin Timberlake, Selfish. Elle est tellement bonne et comment se fait-il qu’à chaque fois que je vois Justin et Jimmy ensemble, je ris si fort ??? PS : Sanctified est wow aussi.”

Justin a récemment lancé sa nouvelle chanson, Sanctified. Fait intéressant, le morceau Selfish de Britney de 2011 a récemment dépassé le nouveau premier single de Justin du même nom sur iTunes suite à une pression de ses fans pour soutenir le morceau de Britney âgé de 13 ans.

Qu’a dit Britney Spears dans son livre ?

Dans ses mémoires, l’un des livres les plus discutés de l’année dernière, Britney a fait plusieurs révélations sur sa vie et sa carrière. Elle a également parlé de certains des aspects les plus difficiles de sa relation avec son ancien petit ami, Justin Timberlake. Britney et Justin sont sortis ensemble entre 1999 et 2002, et elle a parlé de divers moments de leur relation dans ses mémoires, y compris un avortement qu’elle a subi parce qu’il “n’était pas prêt à avoir un bébé”.

Dans un extrait initialement publié par People en octobre 2023, elle avait déclaré que la grossesse était une « surprise », même si elle « s’attendait » toujours à fonder une famille avec Justin Timberlake. Elle a écrit : « Mais Justin n’était définitivement pas content de la grossesse. Il a dit que nous n’étions pas prêts à avoir un bébé dans notre vie, que nous étions bien trop jeunes”, a-t-elle écrit, ajoutant : “À ce jour, c’est l’une des choses les plus angoissantes que j’ai jamais vécues de ma vie.” Selon Britney, Justin a tenté de la consoler après son avortement en lui jouant de la guitare.

