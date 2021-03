Le joueur de 39 ans a poursuivi: « J’ai été exposé toute ma vie à jouer devant des gens !!! Il faut beaucoup de force pour FAIRE CONFIANCE à l’univers avec votre vraie vulnérabilité car j’ai toujours été tellement jugé … insulté. … et gêné par les médias … et je le suis encore jusqu’à ce jour !!!! Alors que le monde continue de tourner et que la vie continue, nous restons toujours aussi fragiles et sensibles que les gens !!!!

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy