British Soldier Auctions Gallantry Award pour Rs 1,43 crore pour acheter une maison pour la famille

Un ancien soldat britannique qui a remporté un prix de bravoure pour son travail dans la guerre en Irak en 2003, a vendu ses médailles aux enchères mercredi afin d’assurer une maison pour sa famille. Shaun Garry Jardine, a reçu la Croix de la bravoure remarquable (CGC), une médaille juste derrière la Croix de Victoria pour honorer la bravoure au combat, après avoir pris d’assaut une position d’artillerie ennemie en Irak. La médaille a été vendue aux enchères chez Dix Noonan Webb (DNW), une plate-forme de vente aux enchères, pour un prix d’adjudication de 140 000 £ (Rs 1 43,65,064). La médaille a été achetée par téléphone par un collectionneur privé de prix de galanterie britanniques.

Selon le site Web de vente aux enchères, le CGC de Jardine est le seul à avoir été décerné à un régiment écossais. Originaire de Dumfries, dans le sud-ouest de l’Écosse, Jardine avait rejoint l’armée britannique à l’âge de 16 ans. Pendant la guerre en Irak de 2003, il a été déployé en Irak avec le premier bataillon sur TELIC 2 après l’invasion initiale à la mi-juin 2003 à l’âge sur 21. Jardine était le chef de l’équipe de pompiers de la Force de réaction rapide qui s’est retrouvé dans une situation dangereuse sans renforts dans une position de plus en plus intenable près de la base de sécurité d’Al Uzayr, dans la province de Maysan. Au cours de l’attaque, Jardine a pris l’initiative et a ordonné un tir de couverture pour attaquer trois positions ennemies successivement, permettant à son équipe d’avancer et incitant l’ennemi à se retirer.

Jardine a chargé directement face au tir de fusil automatique d’un ennemi dans une position bien préparée tout en faisant face à un feu de mitrailleuse lourde intense et précis à distance. L’histoire raconte qu’il a attaqué à lui seul la première position, tué deux des ennemis, capturant leurs armes et provoquant la fuite d’un troisième homme.

Après la vente aux enchères, Jardine a déclaré dans un communiqué qu’il était très satisfait du résultat et de ce que Dix Noonan Webb avait fait pour lui pour obtenir un si bon prix pour ses médailles. Jardine pense que l’argent aidera vraiment à trouver une nouvelle maison pour sa famille.

