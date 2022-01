British Rail Delivery Group propose un petit-déjeuner gratuit pour attirer les navetteurs, mais

La pandémie de Covid-19 ne montre aucun signe de reflux et donc tout le monde travaille à domicile. Le British Rail Delivery Group a cependant introduit une nouvelle offre – petit-déjeuner gratuit et boissons chaudes – pour inciter davantage de navetteurs à voyager le matin. Mais le stratagème s’est retourné contre lui dès le premier jour après que les navetteurs se soient retrouvés coincés dans une boucle de vérifications de courrier, selon Daily Mail. Certains passagers ont également rencontré des problèmes de connexion. Le British Rail Delivery Group a offert gratuitement des petits pains au bacon et des boissons chaudes pour former les navetteurs afin de stimuler la volonté du gouvernement de ramener les travailleurs au bureau. Outre ces avantages, l’accès à des livres audio gratuits et à une application de pleine conscience est également garanti.

Selon le Railway Delivery Group, les passagers doivent s’inscrire sur nationalrail.co.uk/commuter. Ensuite, ils peuvent collecter les récompenses qu’ils souhaitent.

Les navetteurs, cependant, n’étaient pas satisfaits après avoir rencontré des problèmes techniques dans leurs efforts pour obtenir des récompenses. Par frustration, ils ont dû faire face en se connectant, certains ont même jeté leur téléphone hors du train. Certains se sont même plaints du formulaire du régulateur qui ne répondait pas. Les gens étaient également frustrés par les e-mails qui mettaient une heure à arriver. RDG a été contacté pour commenter les problèmes techniques.

Certaines personnes ont dit que ces problèmes peuvent être dus au fait qu’il s’agit d’un nouveau site Web. Un nouveau site Web signifie que les serveurs du domaine public fonctionnent à une vitesse beaucoup plus lente que la normale.

Si ces serveurs reconnaissent que les e-mails ne sont pas des spams, ils peuvent être libérés rapidement. En raison de ce facteur, certains utilisateurs peuvent trouver leurs e-mails dans le dossier de courrier indésirable.

Certains utilisateurs ont déclaré qu’ils aimeraient avoir des trains à l’heure et des prix de billets bon marché au lieu de ces offres.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.