British Open : Cam Smith se mobilise pour battre Rory McIlroy

ST. ANDREWS, Ecosse –

Cameron Smith s’est frayé un chemin dans l’histoire sur le Old Course, un étourdissant dimanche à St. Andrews qui a envoyé l’Australien à son premier majeur en battant Rory McIlroy pour remporter le British Open.

Le décor était planté pour que McIlroy mette fin à sa sécheresse de huit ans dans les majors et couronne une semaine de célébration au domicile du golf lors du 150e Open.

Au lieu de cela, Smith a volé la vedette en réalisant cinq birdies consécutifs pour commencer le neuf de retour et en offrant plus de moments d’embrayage à la fin. Son 8-moins de 64 ans était le tour final le plus bas d’un champion dans les 30 fois où le plus ancien championnat de golf a été disputé à St. Andrews.

Smith a gagné par un coup sur Cameron Young, qui a réussi un putt d’aigle de 15 pieds sur le dernier trou pour égaliser très brièvement la tête.

Ce n’était pas suffisant, et McIlroy ne pouvait pas non plus rassembler quoi que ce soit.

McIlroy n’a pas pu faire un putt tôt. Il n’a pas pu l’atteindre assez près tard. Sa dernière bonne chance était une tentative de birdie de 15 pieds sur l’effrayant Road Hole au n ° 17, et il l’a raté de peu à gauche.

Smith, qui a sauvé la normale le 17 avec un putt de 10 pieds, était à l’avant du 18e green avec son coup de départ. À 80 pieds de distance, son rythme sur la pente et vers la coupe était proche de la perfection, lui laissant un birdie tapé pour terminer à 20 sous 268.

Smith a égalé le record du championnat majeur à égalité, atteint pour la dernière fois par Dustin Johnson lors du Masters 2020 qui s’est tenu en novembre.

McIlroy avait besoin d’un aigle pour l’attacher, et sa puce à travers la vallée du péché n’avait aucune chance. Il a raté le birdie et s’est retrouvé avec un 70 pour terminer troisième.

Même avec le pichet de bordeaux d’argent dans ses mains, c’était difficile à croire.

“Tous les noms là-bas, chaque joueur qui a été au sommet de son art a remporté ce championnat”, a déclaré Smith. “C’est plutôt cool d’être là-bas. Je n’ai pas encore vraiment compris. Je ne pense pas que ce sera avant quelques semaines. Ouais, c’est juste irréel.”

Smith est le premier Australien à gagner à St. Andrews depuis Kel Nagle en 1960, lorsqu’il a devancé une étoile montante américaine nommée Arnold Palmer, le choix du peuple.

C’est ce que McIlroy est maintenant, et toute la journée il y avait une énergie le long des bosses et des creux du Old Course, tous attendant de célébrer McIlroy en tant que champion de l’Open à St. Andrews.

Il leur a donné peu pour se réjouir – deux birdies, 16 pars, plus de déception.

“Le putter est devenu froid sur moi”, a déclaré McIlroy. “Quand les deux Camerons – en particulier Smith – ont fait cette course sur le neuf de retour, j’ai dû creuser profondément pour faire des birdies. Et je ne pouvais tout simplement pas. J’ai été battu par le meilleur joueur cette semaine. Pour sortir et tirer 64 pour remporter l’Open Championship à St. Andrews, c’est une sacrée performance. Chapeau à Cam.

Sous ce chapeau se trouve un mulet que l’Australien de 28 ans a grandi ces dernières années, et maintenant il a une identité bien plus grande : champion de golf de l’année – à St. Andrews, rien de moins.

Il a remporté pour la troisième fois cette année – plus récemment le championnat des joueurs – et passe au n ° 2 mondial derrière le champion des Masters Scottie Scheffler.

Smith est le premier Australien à remporter l’Open depuis Greg Norman en 1993 au Royal St. George’s. On a demandé à Norman de ne pas revenir cette année – rien n’indiquait qu’il viendrait – à cause de son LIV Golf financé par l’Arabie saoudite qui a offert des millions pour attirer des joueurs comme Dustin Johnson et Bryson DeChambeau, grands champions qui ont terminé dans le top 10.

Mais ce jour appartenait à Smith et à ce putter magique.

Il a commencé la ronde finale avec quatre coups de retard et il en avait encore trois lorsqu’il a effectué le virage. McIlroy jouait au golf contrôlé, son seul birdie un deux putts de 18 pieds sur le cinquième par-5. Viktor Hovland, qui a commencé le tour final à égalité avec McIlroy, n’a jamais été un facteur. Il n’a fait son premier birdie qu’au 12e trou et a terminé avec un 74.

Cette course de Smith sur le neuf de retour fait désormais partie de la tradition Open.

Il a frappé un lancer astucieux à 5 pieds pour un birdie sur le court 10e. Il était audacieux jusqu’à une épingle arrière sur le 11e par-3 et a réussi un birdie de 15 pieds, et il a réussi un birdie les deux trous suivants à partir d’environ cette longueur. Son cinquième d’affilée était un putt de 90 pieds sur le 14e par-5, sur un énorme monticule et sur la pente jusqu’à la plage de tap-in qui lui a donné la tête pour la première fois.

McIlroy n’a pas pu rattraper son retard. Son lag putting était formidable. Ce n’était pas ce dont il avait besoin. Et il n’a reçu aucune aide de Smith, dont un coup manqué a constitué son plus grand défi.

Le bunker néfaste de Road Hole était entre lui et le drapeau le 17. Il a utilisé son putter pour chevaucher le bord droit du bunker et sur le green, à 10 pieds de distance, et il a versé un autre putt, celui-ci pour rester devant.

Young a eu ses chances lors de ses débuts à l’Open. Il a laissé court un putt de 6 pieds avec environ un pied de pause le 15. Il est venu court avec un coin sur le trou suivant. Il a foré son entraînement et son approche au 17e, pour laisser une autre chance de birdie à court.

Il a finalement livré, mais tout ce qui lui a valu était un 65 et la médaille d’argent.

Smith a fait son dernier birdie et le graveur s’est mis au travail sur cette cruche de bordeaux en argent, un prix décerné pour la première fois au champion de 1873 à St. Andrews. Il y a beaucoup d’histoire autour de cette vieille ville grise, et Smith en a fait partie de manière importante.