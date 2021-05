British Masters: Robert MacIntyre partage la moitié de l’avance avec Calum Hill et Richard Bland au Beffroi | Actualités du golf

Robert MacIntyre fait partie d’une égalité à trois pour la tête du Betfred British Masters

Robert MacIntyre a produit un départ incroyable et une superbe finition pour prendre une part de la mi-course au Betfred British Masters.

MacIntyre a réussi un birdie à ses cinq premiers trous alors qu’il se dirigeait vers un score de six sous 66 dans des conditions d’essai au Beffroi, terminant également sa ronde avec des birdies consécutifs pour rejoindre son compatriote Calum Hill et le vétéran Richard Bland sur sept sous.

Le n ° 45 mondial a percé un 25 pieds au deuxième et s’est converti de 20 pieds aux quatrième et cinquième pour se retrouver cinq sous après cinq trous, seulement pour voir sa course se terminer quand il a bogeyé le sixième après avoir envoyé son entraînement dans l’eau. .

MacIntyre, le joueur le mieux classé sur le terrain, a annulé un six pieds manqué pour sauver la normale à la 12e en ramassant un tir d’une distance similaire à la 14e, avant d’afficher un birdie tap-in au 17e par cinq. et trouer un 15 pieds au dernier pour égaler le tour le plus bas de la journée.

Hill, un tir hors du rythme après le premier tour, a suivi un birdie de deux putt au troisième par cinq en entrant depuis le green suivant pour passer à sept sous aux côtés de Bland, qui avait fixé l’objectif du club-house avec un bogey- gratuit 69.

Richard Bland espère enfin remporter son premier titre du circuit européen à la 478e tentative après avoir pris une part de la mi-course au Betfred British Masters

Le n ° 135 mondial a répondu à un entraînement capricieux et à un bogey qui en a résulté à la huitième en faisant des birdies consécutifs à partir du 10e pour passer à l’avantage pur et simple, seulement pour faire un bogey à trois putts sur son dernier trou pour fermer un deux- sous 70 et retombez à sept sous.

Bland, qui cherchait à décrocher son premier titre du circuit européen à la 478e tentative, a raté des occasions de birdies à l’intérieur de 10 pieds sur chacun de ses trois premiers trous, avant de faire un gain à bout portant au septième par trois et de percer un 12 pieds à le 10.

« Bien sûr, nous sommes tous ici pour gagner et si je pouvais le faire, lors d’un événement aussi emblématique que le British Masters, ce serait tous vos Noëls à venir en même temps, je pense », a déclaré Bland. « Si je peux continuer à jouer comme je l’ai fait et que la vitesse s’améliore sur le green, j’espère que dimanche après-midi je devrais être là ou à peu près. »

Le joueur de 48 ans a drainé un 25 pieds à la 12e et a clôturé sa ronde avec une série de pars, prolongeant son début de tournoi sans bogey, tandis que le champion 2018 Eddie Pepperell est un tir à mi-chemin après quatre birdies en un tronçon de cinq trous l’a aidé à un 68.

1:10 Le champion 2018 Eddie Pepperell réfléchit à sa progression dans le classement du Betred British Masters avec un 68 au deuxième tour au Belfry Le champion 2018 Eddie Pepperell réfléchit à sa progression dans le classement du Betred British Masters avec un 68 au deuxième tour au Belfry

Justin Harding et le Français Julien Guerrier sont aux côtés de Pepperell sur six sous, tandis que l’hôte du tournoi Danny Willett a bogeyé trois de ses quatre derniers trous pour perdre cinq fois le rythme aux côtés du leader du jour au lendemain Matthias Schwab, qui a eu du mal à trois sur 75.

Chris Wood, coéquipier de la Ryder Cup 2016 de Willett, siège également sur trois sous malgré ses trois derniers trous, tandis que l’ancien n ° 1 mondial Martin Kaymer a raté la coupe après les rondes de 74 et 76.

