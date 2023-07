British Masters: Daniel Hillier scelle son premier titre DP World Tour avec une victoire en deux temps au Belfry | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la ronde finale du British Masters, disputée au Belfry

Daniel Hillier a obtenu son premier titre DP World Tour avec une impressionnante victoire en deux temps au Betfred British Masters.

Le Néo-Zélandais a renversé un déficit de trois coups lors d’une dernière journée palpitante au Belfry, avec deux aigles et un birdie sur ses quatre derniers trous l’aidant à afficher un score de six sous 66 et à établir le total des victoires à 10 sous.

Hillier a terminé avec deux coups d’avance sur le co-leader du jour au lendemain Oliver Wilson et l’artilleur américain Wiebe, qui ont égalé son dernier tour 66, les trois joueurs gagnant des places pour l’Open plus tard ce mois-ci via l’Open Qualifying Series.

Oliver Wilson a terminé deuxième à égalité à domicile

L’ancien n ° 1 mondial Justin Rose a terminé trois coups en quatrième à égalité avec Calum Hill et Ewen Ferguson, tandis qu’Andy Sullivan s’est évanoui le dernier jour avec un trois sur 75.

Hillier a ouvert avec des pars consécutifs avant de faire un birdie de deux putts au tiers par cinq, avec le numéro 265 mondial puis un trou de 15 pieds pour brouiller un bogey au sixième après avoir trouvé de l’eau avec son approche.

Deux aigles, trois oiselets et un boguey ont vu Hillier gagner avec style

Un birdie de cinq pieds au neuvième a vu Hillier atteindre le virage sous la normale pour la journée, avec une série de normales terminée par un spectaculaire aigle de 40 pieds au 15e par cinq.

Hillier a lancé une approche époustouflante dans le prochain pour mettre en place un birdie à courte portée et a fait un aigle de six pieds au 17e par cinq pour étendre son avantage, avec un par de huit pieds au dernier – après avoir presque touché le trophée avec son deuxième tir – remportant une victoire mémorable.

Le golfeur néo-zélandais Daniel Hillier a remporté le British Masters après que son deuxième coup au 18e trou ait été long et ait atterri juste à côté du trophée juste au bord du green !

« Je suis abasourdi », a déclaré Hillier. « Je pense que ça va me prendre un certain temps à traiter pour être honnête. Au début de la journée, je ne le sentais pas du tout. J’étais un peu mal à l’aise avec le pilote, je n’ai pas eu beaucoup d’occasions mais je savais évidemment qu’il y avait quelques occasions se présentent.

« Je ne pensais pas que je les prendrais aussi bien, mais évidemment assez extatique. Je ne vais pas mentir, je regardais définitivement le classement et je voyais mon nom là-haut et je pensais à ce que ce serait de le finir off mais tout est vraiment un peu flou. »

Wilson a réussi un birdie sur deux de ses quatre derniers trous pour sauver un sous-71 et terminer sur huit sous avec Wiebe, qui s’est remis d’un triple bogey au huitième par quatre pour faire cinq birdies dans une séquence de six trous à partir du 10e.

Hill et Ferguson ont tous deux bogué leur dernier trou pour en perdre trois aux côtés de Rose, qui a signé avec un 69 sans défaut, avec un seul joueur dans les six derniers groupes affichant un tour sous la normale le dernier jour.

Justin Rose a affiché des rondes de 65, 73, 74 et 69 au cours de la semaine

« Cette semaine a été un bon test du jeu de tout le monde, je pense, et c’est une bonne sorte de référence pour savoir où vous en êtes », a déclaré Rose. « Je suis donc assez satisfait du test et de la façon dont j’ai réussi ce test et je peux, espérons-le, m’appuyer sur cela dans les prochaines semaines. »

Niklas Norgaard a laissé tomber quatre coups dans une séquence de quatre trous au tournant et a inscrit un 73 au tour final, tandis que l’Anglais Dan Bradbury et l’espoir de la Ryder Cup Yannik Paul étaient parmi les sept à avoir joué à égalité huitième avec cinq sous.

Le DP World Tour se rendra ensuite au Danemark pour le Made In Himmerland, avec une couverture en direct jeudi à partir de midi sur Sky Sports Golf.