British Masters: Andy Sullivan à égalité à six pour la tête avec Justin Rose trois de retour au Belfry | Nouvelles du golf

Andy Sullivan fait partie d’une égalité à six pour la tête du British Masters

Andy Sullivan a produit une finition spectaculaire pour sauter dans une égalité à six pour la tête avant la dernière manche du Betfred British Masters.

Le quadruple vainqueur du DP World Tour a réussi un birdie à ses deux derniers trous pour afficher un score de moins de 70 ans au Beffroi et rejoindre une impasse de joueurs sur sept sous, renforçant ses espoirs d’une première victoire depuis 2020.

Sullivan, avant le week-end un coup en arrière, a suivi un birdie de deux putts à la normale cinq secondes en roulant à partir de 11 pieds au neuvième avant de poster des bogeys consécutifs à partir du 11e.

L’Anglais a mis fin à une série de pars en montant et descendant d’un bunker au bord du green pour profiter du 17e par cinq, puis a percé de 40 pieds pour faire un birdie le dernier et rejoindre Oliver Wilson, James Morrison, Guido Migliozzi, Joost Luiten et Niklas. Norgaard en tête du classement.

Wilson avait atteint le virage avec l’avantage absolu, mais a commencé son neuf arrière avec des bogeys successifs, cardant finalement un deux sous 70, avec Morrison également temporairement en tête jusqu’à terminer son troisième tour 70 avec un bogey au dernier trou.

James Morrison vise une première victoire sur le DP World Tour depuis 2015

Norgaard a été un autre à mener brièvement par lui-même, seulement pour boguer l’avant-dernier trou de la journée, tandis que Luiten a réussi le 17e par cinq pour fermer un back-nine 32 et devenir le premier joueur à fixer l’objectif du club à sept sous.

Le finaliste de 2021, Migliozzi, a disputé ses trois trous en trois sous en route vers un quatre sous 68, complétant le groupe de six en tête du classement, avec l’Allemand Max Kieffer un tir en arrière après avoir raté quatre de ses cinq derniers trous.

Bryce Easton, Justin Walters et Romain Langasque sont tous à deux coups de retour avant le tour final de dimanche, tandis que l’ancien numéro un mondial Justin Rose est à trois derrière après un doublé de 74.

Justin Rose détenait une part de la mi-course à domicile

Rose détenait une part de l’avance à mi-chemin, mais a reculé après avoir mélangé deux birdies avec quatre bogeys, tandis que son co-leader de 36 trous, Antoine Rozner, était en lice jusqu’à ce qu’il mette deux balles dans l’eau en route vers un quadruple bogey au par. -quatre 10e.

Rozner a bogué ses deux trous suivants et a également laissé tomber un tir au 16e, bien qu’il ait réussi un birdie au 17e pour laisser le Français l’un des 30 joueurs à moins de quatre coups de la tête.

