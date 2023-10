British Lord propose de relever l’âge de la retraite à 75 ans

L’ancien négociateur du Brexit, Lord Frost, a insisté sur le fait que les gens sont aujourd’hui en suffisamment bonne santé pour travailler plus longtemps.

Le grand conservateur et ancien négociateur du Brexit, Lord Frost, a suggéré que l’âge de la retraite au Royaume-Uni soit relevé à 75 ans dans le but de réduire les dépenses publiques. L’âge de la retraite a déjà été relevé deux fois au cours des cinq dernières années.

« Je pense que la vérité est que l’âge de la retraite va devoir être considérablement augmenté pour résoudre ce problème. [of reducing public expenditure]», » Frost a déclaré lundi lors d’une discussion lors de la conférence annuelle du Parti conservateur à Manchester. « Cela me semble le meilleur moyen de s’en sortir à moyen terme. »

La Grande-Bretagne a un gouvernement conservateur depuis 2010, et malgré quelques coupes initiales de la part de ce parti habituellement dépensier, les dépenses du gouvernement ont explosé ces dernières années. Ses dépenses annuelles en services – qui comprennent les soins de santé, les prestations sociales et les retraites – ont grimpé à 784 milliards de livres sterling (953 milliards de dollars) en 2022-2023, contre 713,1 milliards de livres sterling (866 milliards de dollars) l’année précédente, selon les statistiques gouvernementales.

Parallèlement, la dette nationale du Royaume-Uni est passée de 75 % du PIB du pays en 2010 à 100,5 % plus tôt cette année.

« Les principaux postes de dépenses sont la santé, les retraites et les avantages sociaux. » » a déclaré Lord Frost lundi. « Si vous ne vous attaquez pas à ces problèmes, vous ne vous attaquez pas vraiment à quelque chose. »

« Les gens sont en bien meilleure santé qu’avant et je pense [the pension age] il faut monter, » il a dit. Lorsqu’on lui a demandé s’il fallait le porter à 70, il a répondu « 75, c’est beaucoup plus élevé. »

Entre 1948 et 2010, les Britanniques pouvaient s’attendre à percevoir une pension d’État de 60 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes. Ce chiffre a été égalisé à 65 ans pour les deux sexes en 2018, et porté à 66 ans en 2020. Une nouvelle augmentation à 67 ans est prévue d’ici 2028, et à 68 ans d’ici 2046, même si ces dates sont actuellement en cours de révision et pourraient être avancées.

À l’heure actuelle, il y a 28 personnes âgées de plus de 65 ans pour 100 personnes en âge de travailler au Royaume-Uni. Toutefois, ce chiffre devrait atteindre 36 pour 100 d’ici 2050.