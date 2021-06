British Gymnastics accusé après que Becky Downie ait été omise de l’équipe des Jeux olympiques de Tokyo 2020 de l’équipe britannique | Actualités des Jeux Olympiques

Becky Downie a participé aux Jeux d’été de Pékin 2008 et Londres 2016

British Gymnastics a été accusé d’avoir envoyé un « sinistre avertissement » aux athlètes qui pourraient vouloir s’exprimer à l’avenir, après l’omission de la médaillée d’argent mondiale Becky Downie de l’équipe olympique de l’équipe GB.

Downie et sa sœur Ellie font partie d’un certain nombre de gymnastes qui ont critiqué l’instance dirigeante au cours de l’année dernière, après que des dizaines d’athlètes aient parlé d’une prétendue culture d’abus et de peur – quelque chose que le groupe de campagne « Gymnasts for Change » a suggéré d’influencer les sélectionneurs. décision de l’exclure de l’équipe de Tokyo.

« Nous sommes souvent préoccupés par le fait que British Gymnastics donne la priorité aux podiums par rapport aux gens, mais Becky ayant critiqué la culture de la gymnastique britannique l’année dernière, il est difficile de ne pas supposer que leur motivation à mettre fin efficacement à la carrière de Becky Downie est un sinistre avertissement à ceux qui pourraient dénoncer à l’avenir », lit-on dans une déclaration de Gymnastes for Change.

Downie a déclaré dans un communiqué: « Depuis que je suis petite fille, gagner une médaille d’or olympique a toujours été mon rêve. Je n’ai pas les mots pour décrire ce que je ressens maintenant de ne même pas pouvoir essayer.

« L’année dernière a été incroyablement difficile, mais ce dernier mois a été inimaginable. Ce n’est pas le moment, mais j’ai tellement de questions. Rien de plus que pourquoi on m’a proposé un procès supplémentaire dans des circonstances aussi difficiles, compte tenu de ce que nous avons tous savoir maintenant. »

La joueuse de 29 ans a eu une chance spéciale de se qualifier pour l’équipe après la mort subite de son frère Josh avant les derniers essais le mois dernier et British Gymnastics a retardé la sélection pour lui permettre de concourir pour une place.

Il est maintenant apparu que bien qu’elle se soit classée première lors des essais dans son épreuve préférée (barres asymétriques), Downie n’a pas non plus été incluse sur la liste de réserve des trois gymnastes pour Tokyo.

Downie a fait ses débuts en Grande-Bretagne en 2006 et après s’être remise d’une blessure à la cheville en 2018, elle a retardé sa retraite pour une dernière tentative de remporter sa première médaille olympique.

« Je ne sais pas ce qui va se passer pour mon avenir, mais tout ce que je sais, c’est que j’aime toujours le sport et j’ai l’impression d’être dans la forme de ma vie », a déclaré Downie.

« Je sais que je ne veux pas prendre ma retraite comme ça. »

British Gymnastics a déclaré que la décision d’exclure Downie de l’équipe était basée sur la priorité donnée à l’épreuve par équipe, qui repose sur les performances des quatre engins, plutôt que sur les spécialistes.

Un porte-parole de British Gymnastics a déclaré: « Nous avons clairement indiqué aux sélectionneurs qu’aucun athlète qui a fait part de ses inquiétudes ne verra ses opportunités de gymnastique affectées négativement en conséquence.

« Nous sommes pleinement convaincus que les sélectionneurs ont fait des choix basés uniquement sur le mérite gymnastique et des représentants de l’Association olympique britannique et de la Commission des athlètes britanniques y ont assisté en tant qu’observateurs pour s’assurer que les politiques et procédures étaient respectées. »