British Cycling a l'ambition d'atteindre une augmentation de 40 % du nombre de femmes en compétition et une augmentation de 50 % des moins de 16 ans (Crédit : Huw Williams)

À 50 jours des Jeux Olympiques, British Cycling a lancé une nouvelle campagne pour redémarrer les courses de base à la suite des perturbations causées par les restrictions de verrouillage.

Dans le but de rendre le sport plus accessible et diversifié, la campagne « Tout le monde gagne » suivra les parcours d’un groupe de cavaliers novices issus de divers horizons.

L’objectif est de remettre en question les perceptions de ce à quoi ressemblent les coureurs cyclistes, de présenter l’étendue des opportunités de s’impliquer et de célébrer les avantages du cyclisme pour la santé, le bien-être, la société et la communauté.

Le PDG de British Cycling, Brian Facer, a déclaré : « Les courses de vélo de base sont le fondement de notre sport, et il est essentiel que tout le monde, de tous horizons, puisse se sentir à l’aise et bienvenu lors d’événements, qu’ils soient en compétition, en bénévolat ou en soutien.

« Notre campagne Tout le monde gagne aidera à mettre cela en valeur avec des histoires personnelles alors que les coureurs commencent leur parcours de compétition, quel que soit l’endroit où ils finissent la course.

« Au cours de l’année dernière, nous avons vu le nombre de personnes à vélo monter en flèche. Alors que les événements locaux commencent à reprendre et à fonctionner au cours des semaines et des mois à venir, nous voulons élargir la base d’individus qui y participent, en éliminant les barrières et les perceptions et élargir l’accès pour nous aider à jeter les bases d’un succès futur. »

(Crédit : Ellen Isherwood)

British Cycling a l’ambition d’atteindre une augmentation de 40 % du nombre de femmes en compétition et une augmentation de 50 % des moins de 16 ans – le tout d’ici 2026.

Les chiffres du tracker de marché indépendant de British Cycling montrent que 2,2 millions d’adultes supplémentaires aimeraient commencer à faire de la compétition.

Des inquiétudes subsistent quant à l’impact de la pandémie sur les niveaux d’activité des enfants et des jeunes, avec de nouvelles recherches soutenues par British Cycling la semaine dernière montrant que près d’un quart (23%) pratiquent moins de sport qu’auparavant.

Soutenant la campagne, le triple médaillé d’or olympique Ed Clancy a déclaré : « En tant que nation, nous avons connu un succès incroyable au cours des dernières décennies, dont aucun n’aurait été possible sans le dévouement des clubs locaux, des organisateurs et des bénévoles qui travaillent sans relâche pour offrir aux coureurs leur première opportunité de vivre le frisson de la course.

« Grâce à la Clancy Briggs Cycling Academy, je sais à quel point le sport de masse peut profiter aux jeunes, bien au-delà des compétences nécessaires pour gagner des courses de vélo. Alors que nous nous dirigeons vers les Jeux olympiques et paralympiques de cet été, j’espère que la campagne pourra inspirer encore plus de coureurs de tous les âges pour s’essayer eux-mêmes et découvrir le frisson unique de la course. »