British Champions Sprint : Tom Marquand remplace Christophe Soumillon sur Perfect Power | Nouvelles de la course

Tom Marquand est “certain à 95%” de se qualifier pour Perfect Power dans les Qipco British Champions Sprint Stakes, en remplacement de Christophe Soumillon, suspendu.

Le joueur de trois ans formé par Richard Fahey a été un impressionnant vainqueur de la Coupe du Commonwealth lors de sa dernière visite à Ascot en juin.

Ce succès lors de la réunion royale était la troisième victoire du poulain d’Ardad au niveau du Groupe 1, s’ajoutant à ses précédentes victoires au plus haut niveau à deux ans dans les Prix Morny et Middle Park Stakes.

Bien qu’il ait par la suite déçu en tant que favori à la fois pour la Coupe de juillet à Newmarket et à son retour en France pour le Prix Maurice de Gheest à Deauville début août, les relations sont convaincues qu’il peut retrouver la forme après une pause.

Bruce Raymond, directeur de course du propriétaire du poulain, Sheikh Rashid Dalmook Al Maktoum, espère qu’une prévision instable en milieu de semaine jouera sur les points forts de Perfect Power.

Il a déclaré: “Nous espérons que Tom Marquand sera réservé. William [Haggas] a le cheval de Jon et Julia Aisbitt [Tiber Flow] Dans la course. Il peut courir ça, mais il pourrait juste laisser Tom partir pour monter le nôtre.

“Tom a très envie de monter sur le nôtre et nous sommes sûrs à 95 % de l’avoir.”

Soumillion a piloté Perfect Power lors de ses sept dernières courses, remportant quatre victoires, mais est suspendu pendant 60 jours à la suite d’un incident de course très médiatisé qui a vu Rossa Ryan renversée à Saint-Cloud le 30 septembre.

L’incident a coûté au coureur belge son acompte avec l’Aga Khan. Cependant, il ne pouvait pas faire grand-chose pour empêcher la défaite de Perfect Power lors de sa dernière course à Deauville.

Raymond a expliqué: “Richard a dit qu’il avait un peu mal – pas choqué – juste un peu mal. Espérons que le temps se brise avant le week-end, comme il pourrait le faire avec un sol mou.

“On ne sait jamais à cette période de l’année. Si c’était doux, je le favoriserais beaucoup. Pas seulement parce que c’est Ascot, mais parce qu’il est plus frais que la plupart.

“Il a encore trois ans, mais c’est un enfant mature de trois ans. Je l’ai vu travailler et il est bon et frais et il est en pleine forme.”