British Basketball League: annonce des équipes de l’année BBL et WBBL All-British | Actualités du basketball

Kennedy Leonard a également été nommé joueur de l’année WBBL. Image: WBBL

Les équipes de l’année 2021 Molten All-British ont été annoncées, avec un trio d’internationaux britanniques menant le quintette BBL tout en étant Joueur de l’année et Olympien 2012 du côté de la WBBL.

Voici un aperçu de qui a fait la coupe …

Équipe de l’année Molten BBL All-British

(De gauche à droite) Ashley Hamilton, Justin Robinson, Jordan Williams, Conner Washington et David Ulph. Image: BBL

Ashley Hamilton – Raiders de Plymouth

Lors de sa première saison avec les Raiders, l’attaquant international de GB a pris le poste de capitaine et a déjà conduit Plymouth à une troisième place du championnat BBL, une finale du BBL Trophy et le plus grand nombre de victoires de l’histoire du club.

Recevant neuf votes sur dix possibles et faisant partie de l’équipe pour la deuxième année consécutive, Hamilton a récolté en moyenne 16 points – assez bien pour le septième de la ligue – avec sept rebonds et deux passes décisives, et il a également attiré le deuxième plus grand nombre de fautes. de n’importe quel joueur. Il a dû rebondir après une blessure à la mi-saison et s’adapter à un rôle de sixième homme dans les dernières étapes de la campagne, appréciant cela en augmentant ses moyennes à 17 points et huit rebonds sur le banc en huit matchs le mois dernier. de la saison.

Justin Robinson – Lions de Londres

Le double joueur de la saison Molten BBL a continué d’être le talisman des Lions malgré son adaptation à un nouveau rôle sur une liste empilée qui a commencé la campagne en compétition dans la Basketball Champions League. Il a également reçu neuf votes des entraîneurs en chef de la BBL car, ayant joué plus de 30 minutes par match au cours de chacune des trois dernières saisons, il est resté très productif en 26 minutes en moyenne cette fois-ci.

Robinson a récolté en moyenne 13 points et cinq passes décisives par match, réalisant un record de carrière de 47% au-delà de la ligne des trois points, ce qui est son meilleur en 14 ans dans la BBL, la Grèce, Chypre, l’Ukraine, la Hongrie, la France et l’université en Amérique. Il a déjà remporté le trophée BBL cette saison, et il a marqué 17 points avec six passes alors que les Lions frappés par Covid ont couru Newcastle de près lors de la finale de la BBL Cup. Il s’agit d’une troisième apparition consécutive dans une équipe All-British pour Robinson, qui mène ensuite les Lions en demi-finale des barrages.

Jordan Williams – Les loups de Worcester

Le troisième joueur à recevoir neuf voix est le plus jeune joueur à faire partie de l’équipe et est élu pour la première fois, mais avec Williams dans sa sixième campagne BBL à l’âge de 25 ans seulement, son leadership avec les Wolves a démenti ses années. Il a joué le quatrième plus grand nombre de minutes par match (34) de tous les joueurs de la BBL, a mené la ligue en rebond défensif (7,6) et a terminé deuxième au total de rebonds par match (9,2), avec une moyenne de 13 points.

Dans le style rare d’un «point en avant» moderne, le grand homme de 6’8 « a également terminé huitième de la BBL en passes décisives par match (5,1), et ses chiffres de rebond marquant des sommets en carrière. lui a vu une ou deux passes ou rebonds avant un triple-double, y compris ses deux derniers matchs de la saison régulière.En tout, il a terminé la campagne régulière avec 10 doubles-doubles, deuxième seulement à Rahmon Fletcher à cet égard.

Conner Washington – Cavaliers de Leicester

De retour à Leicester pour une huitième campagne après une saison en Hongrie et en Allemagne, le garde international de GB a remporté le championnat BBL pour la quatrième fois de sa carrière. Constamment l’un des meilleurs tireurs de la BBL, il était septième au total à trois points (53 marques à 38%), et sixième en pourcentage de deux points (60,6%) et en pourcentage de lancers francs (87,0%), tandis que en moyenne 10 points et quatre passes par match pour la saison.

Jouant dans les 30 matchs de la ligue, il a été particulièrement crucial lorsque Geno Crandall s’est blessé lors d’une série de matchs cruciaux en mars, lorsque Washington est intervenu pour jouer 39 minutes dans chacun de ces trois concours, avec une moyenne de 17 points, huit passes et six rebonds alors que Leicester en a remporté deux pour garder le titre en tête. Après avoir reçu huit votes, il s’agit d’une quatrième apparition dans l’équipe All-British pour Washington – mais la première depuis 2016-17 – qui est une marque qui n’est améliorée que par Drew Sullivan (7) et Kieron Achara (5).

David Ulph – Giants de Manchester

Cela a été une saison exceptionnelle pour 6’7 « David Ulph, qui a remporté les votes de six entraîneurs en chef de la BBL pour faire partie de l’équipe All-British lors de sa première campagne complète dans l’élite, après avoir franchi les divisions 1 et 2 de la Ligue nationale de basketball. représentant des équipes du Nord-Ouest telles que Liverpool. Ulph a mené la ligue en termes de pourcentage de buts sur le terrain (64,9%) et de rebonds par match (9,2), tout en obtenant en moyenne 11 points par sortie alors que les Giants étaient juste en deçà des barrages et ont fait une demi-finale de la BBL Cup -final.

Peut-être que sa meilleure performance de la saison a été la victoire de retour de Manchester sur la route à Newcastle Eagles en avril, alors qu’il a tiré 10-14 (71%) en route pour 20 points avec neuf rebonds et quatre passes décisives. Ulph a fait preuve de constance et de ténacité toute l’année. Après avoir raté les six premiers matchs en raison d’une blessure, il a fait des vagues dans la seconde moitié de la saison en franchissant la brèche pour commencer dix matchs consécutifs et en moyenne 30 minutes lorsque les Giants ont subi les départs d’autres grands hommes clés.

Équipe britannique de l’année Molten WBBL

(De gauche à droite) Holly Winterburn, Kennedy Leonard, Georgia Jones, Claire Paxton, Azania Stewart. Image: WBBL

Holly Winterburn – Cavaliers de Leicester

L’élection de la garde vedette de Leicester dans l’équipe All-British a été unanime parmi les entraîneurs en chef de la WBBL, et Winterburn figure parmi les cinq meilleurs britanniques pour la deuxième fois consécutive après une année passée à la puissante université de l’Oregon. Passant à la tête de l’équipe deuxième de la ligue à seulement 20 ans après le départ de Kate Oliver, elle a soulevé la Coupe WBBL en février et a réalisé un quasi triple-double dans ce match de 16 points, huit rebonds et huit passes.

La garde à tout faire est un défi de match-up et a terminé la saison troisième de la WBBL en passes décisives par match (6,2), sixième en interceptions (2,1), neuvième en rebonds défensifs (6,1) et dixième en fautes nulles, tandis que accumuler 15 points par match et tirer 36 pour cent de la ligne des trois points. Ses chiffres d’aide et de rebond sont des sommets dans sa jeune carrière alors qu’elle continue de développer son jeu complet.

Kennedy Leonard – Lions de Londres

Nouveau dans la WBBL cette saison après une carrière incroyable à l’Université du Colorado, où elle a terminé en tant que leader de tous les temps en passes décisives, et une première saison professionnelle en Allemagne, Leonard a reçu neuf votes après avoir fait une impression durable lors de la chasse aux Lions pour le Titre de championnat WBBL. Londres a terminé troisième de la ligue, Leonard menant la ligue en passes décisives (11,3 par match) et en vole (3,9) tout en marquant 16 points et en récoltant cinq rebonds par sortie en tant que l’un des cinq joueurs à en moyenne un double-double.

Elle a eu 11 doubles-doubles en saison régulière et l’a terminé avec un triple-double de 24 points, 17 passes et 10 rebonds contre Durham, récoltant huit interceptions pour un quasi-quadruple-double. Leonard a mené les Lions à la gloire du trophée WBBL, remportant le titre de MVP avec 21 points, neuf passes, sept interceptions et six rebonds en finale. Elle a également battu des records en cours de route avec le plus grand nombre de passes décisives en une saison (225), et en un seul match avec un étonnant 21 contre Caledonia Pride.

Georgia Jones – Manchester a rencontré des mystiques

Jones est omniprésente dans l’équipe de l’année Molten WBBL All-British depuis la formation de la ligue en 2014, recevant neuf voix pour faire sa sixième apparition consécutive. L’international britannique de 31 ans a mené Mystics à une cinquième place et s’est classée quatrième de la WBBL pour les passes décisives (5,3) et sixième pour les marqueurs (17,2), tout en jouant le cinquième plus grand nombre de minutes par match (36,3).

Elle a fait le plus de trois points de tous les joueurs de la ligue, éliminant 63 pour devancer Cassie Breen (61), avec une précision de 36% – un sommet en carrière, son total de points étant un record personnel depuis 2016. Elle a marqué à deux chiffres dans tous les matches de championnat sauf un, et a obtenu ses deux meilleures performances de la campagne dans une paire de victoires contre Essex Rebels qui se sont avérées cruciales alors qu’ils ont pris les Rebels face à face à la cinquième place – Jones en moyenne un presque triple-double dans ces jeux de 30 points, neuf passes, neuf rebonds, frappant six triples à chaque fois à 48 pour cent.

Claire Paxton – Palatinats de Durham

Avec six voix, Paxton fait partie de l’équipe All-British pour la première fois de sa quatrième campagne dans la WBBL après avoir rejoint Durham en provenance de Leicester, et elle a vraiment pris un rôle de leadership avec un score moyen à deux chiffres pour la première fois avec 15,7 points. par match la faisant entrer dans le top 10. Elle a également terminé la saison première en rebonds défensifs (8,3), septième en rebonds totaux (9,0) et troisième en tirs bloqués par match (1,4).

Avec quatre victoires, les Palatinats sont restés en deçà des barrages, mais ils ont terminé en force avec trois de ces victoires en avril alors que Paxton a affiché six de ses huit doubles doubles le mois dernier. Mieux encore, elle avait un sommet en carrière de 34 points et 10 rebonds en remportant un derby du Nord-Est 75-70 contre les Newcastle Eagles, dont sept points dans les trois dernières minutes de ce concours.

Azania Stewart – Cavaliers de Leicester

L’Olympien de l’équipe britannique de Londres 2012 est sorti de sa retraite pour représenter les Leicester Riders cette saison, et a reçu quatre voix pour prendre la dernière place. Menant la ligue avec 1,9 blocs par match, elle était la cheville ouvrière défensive de la meilleure équipe défensive de la WBBL, et était également huitième de la ligue avec 8,8 rebonds par sortie.

Stewart a également fait son travail efficacement du côté offensif, avec une moyenne de 11 points par match et en tête de la ligue pour le pourcentage de buts sur le terrain (61,1%). Elle a eu cinq doubles-doubles, sauvant ses sommets de la saison pour les plus grands matchs avec 17 points dans un affrontement avec les Lions de Londres et cinq blocs dans un autre qui a assuré la deuxième place de Leicester, alors qu’elle avait 18 rebonds, Leicester étant la seule équipe à battre le champion Sevenoaks Suns en championnat.

Les finales des barrages de la BBL et de la WBBL auront lieu au Morningside Arena de Leicester le dimanche 16 mai, en direct sur Sky Sports.