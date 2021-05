British Airways, United, Delta et American Airlines interrompent leurs vols vers Israël par crainte d’une catastrophe de type MH17

Les compagnies aériennes INTERNATIONALES ont interrompu leurs vols vers Israël, craignant que le conflit n’entraîne une catastrophe aérienne rappelant le vol MH17 qui a été abattu.

Des avions ont été détournés de l’aéroport principal de Tel Aviv et des transporteurs, notamment British Airways, Lufthansa, United, Delta et American Airlines, ont temporairement suspendu leurs vols vers et depuis l’aéroport Ben Gurion.

Le conflit dans le ciel menace la sécurité des passagers Crédit: AFP

Les avions à l’arrivée ont été réacheminés vers l’aéroport de Ramon, dans le sud d’Israël, alors que le Hamas a lancé une série de roquettes meurtrières dans le ciel.

Le groupe terroriste a affirmé que Ramon avait également été visé, mais cela a été rejeté par les responsables israéliens.

Les compagnies aériennes ont décidé d’agir au milieu des craintes que le conflit ne provoque une répétition de la catastrophe du MH17, qui a été abattue en juillet 2014.

L’avion a été touché par un missile sol-air Buk de fabrication russe, tuant 298 passagers et membres d’équipage – et les dirigeants tiennent à éviter une tragédie similaire.

« La sûreté et la sécurité de nos collègues et clients est toujours notre priorité absolue, et nous continuons de suivre la situation de près », a déclaré BA dans un communiqué.

On craint que les frappes aériennes n’entraînent une tragédie similaire à celle du vol MH17 abattu Crédit: AFP

Des roquettes sont lancées sur chaque territoire, provoquant des ravages massifs Crédit: AFP

La compagnie aérienne fournit généralement des navettes quotidiennes depuis Ben Gurion et Heathrow à Londres via un avion Boeing 787-9, selon les données de l’OAG Schedules Analyzer.

Les transporteurs américains United, Delta et American Airlines ont été les premiers à annoncer les annulations et ont chacun émis une dérogation concernant les voyages prévus jusqu’au 25 mai.

Les hostilités entre Israël et Gaza continuent de s’intensifier, les rivaux utilisant le ciel comme zone de guerre, en envoyant des milliers de roquettes dans chaque zone.

Des militants du Hamas auraient commencé à lancer des «drones suicides» – remplis d’explosifs mortels, qui planent à la recherche d’une cible avant d’attaquer à la hâte – selon les médias israéliens.

L’armée a abattu chacun d’entre eux jusqu’à présent, rapporte le Times of Israel.

Les jets de passagers pris dans le feu croisé mortel seraient anéantis – et la situation au sol n’est guère meilleure.

Israël a ignoré les appels du Hamas à un cessez-le-feu et a plutôt déployé des chars et des troupes à la frontière de Gaza et menace d’envahir le territoire.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rejeté les appels au calme, affirmant qu’un attentat à la bombe ne ferait qu’augmenter la force.