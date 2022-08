British Airways suspend les billets d’avion court-courrier au départ d’Heathrow

Heathrow a déclaré que sa décision de restreindre le nombre de voyageurs avait été prise “dans le meilleur intérêt des passagers” pour offrir “de meilleurs trajets plus fiables cet été”.

Les bagages ne sont pas arrivés aux bonnes destinations, des masses d’employés ont organisé des débrayages et les pilotes sont dans un “désordre absolu” alors qu’ils tentent de couvrir les pénuries d’équipes, selon des initiés de l’industrie.

Le plus grand aéroport d’Europe en nombre de passagers a annoncé qu’il imposerait un plafond de 100 000 passagers au départ quotidien le 12 juillet, alors que l’industrie du transport aérien continue de faire face à une multitude de défis.

L’aéroport d’Heathrow s’est dit heureux que sa plus grande compagnie aérienne ait suivi la demande: “Nous sommes ravis de voir l’action de British Airways, agissant de manière responsable et donnant également la priorité aux passagers.”

“Nous avons décidé de prendre des mesures responsables et de limiter les tarifs disponibles sur certains services d’Heathrow afin de maximiser les options de changement de réservation pour les clients existants, compte tenu des restrictions qui nous sont imposées et des défis permanents auxquels est confrontée l’ensemble de l’industrie aéronautique”, indique le communiqué.

Le plafond de capacité sera en place jusqu’au 11 septembre.

Il y a eu entre 110 000 et 125 000 départs quotidiens de passagers depuis Heathrow en juillet et août 2019.

Le deuxième plus grand aéroport du Royaume-Uni, Gatwick, a déclaré à CNBC qu’il appartiendrait “aux compagnies aériennes d’annuler ou de suspendre des vols”, mais il n’était actuellement “pas au courant de l’existence de compagnies aériennes prévoyant des mouvements similaires”.

Le reste de l’Europe

Le troisième plus grand aéroport d’Europe, Schiphol à Amsterdam, a également annoncé un certain nombre de plafonds de passagers tout au long de l’été.

“Le but de fixer un maximum est d’assurer la sécurité des passagers et des employés et de créer un processus fiable à l’aéroport”, a déclaré l’aéroport dans un communiqué.

“Tous les efforts sont concentrés sur le maintien au minimum des conséquences pour les voyageurs.”

Actuellement, un maximum de 73 000 passagers peuvent décoller de l’aéroport néerlandais, mais ce nombre tombera à 67 500 en septembre. Cela passera ensuite à 69 500 en octobre.

Pendant ce temps, un porte-parole du plus grand aéroport d’Allemagne, Francfort-sur-le-Main, a déclaré à CNBC qu’il “n’est pas prévu de limiter le nombre de passagers ou de vols”, mais qu’il y a “des échanges constants et intensifs avec [its] partenaires à l’aéroport de Francfort pour être mieux préparés au trafic estival en cours.”