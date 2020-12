Les hôtesses de l’air hard up fouettent des clichés impertinents sur des sites Web notés X et vendent des chaussures d’occasion sur eBay pour gagner de l’argent supplémentaire pendant la pandémie de coronavirus.

Les équipages de cabine de British Airways, Ryanair et EasyJet ont tous des comptes de réseaux sociaux illicites où ils publient des photos torrides à bord des avions.

Les hôtesses de l’air posent dans leurs collants sur les sièges d’avion et aussi dans la cuisine avec les logos des compagnies aériennes clairement affichés dans certains clichés.

Les agents de bord vendent également des chaussures et des collants usagés sur eBay entre 3 £ et 180 £.

Les agents de bord vendent des clichés coquins sur des sites Web notés X comme OnlyFans. Sur la photo: une femme qui semble être membre du personnel de cabine d’easyJet

Les hôtesses de l’air posent dans leurs collants sur les sièges et également dans la cuisine dans de nombreuses photos publiées en ligne

Ce compte de réseau social propose de vendre des « collants et chaussures de cabine d’occasion » via les réseaux sociaux

Certains agents de bord ont publié des photos d’eux portant leur uniforme de personnel de cabine sur des sites Web comme Only Fans.

Les initiés disent que le nombre de membres d’équipage de cabine qui gagnent de l’argent en plus a augmenté depuis le début de la pandémie de coronavirus.

L’industrie aéronautique a été l’une des plus touchées, de nombreux pays fermant leurs frontières et interdisant les voyages.

Un compte Instagram appelé Cabin Crew Used a été créé en juillet, fouettant des sous-vêtements, des photos et des vidéos.

Il dit: «Je suis personnel de cabine. J’ai utilisé des collants pour vendre. DM pour les photos et les vidéos. ‘

L’hôtesse inconnue de Ryanair gère également une page OnlyFans, où elle facture 10 £ par mois pour s’abonner.

OnlyFans permet aux créateurs de télécharger du contenu derrière un paywall et de facturer les abonnés pour le voir – mais la grande majorité publie des vidéos et des images classées X.

La page Instagram coquine a fait son premier message le 27 juillet au milieu de la pandémie.

Cette utilisatrice de OnlyFans s’appelle elle-même « déesse du personnel de cabine » et publie des photos d’elle avec son uniforme de travail

Les initiés disent que le nombre de membres d’équipage de cabine qui gagnent de l’argent à côté a augmenté depuis le début de la pandémie de coronavirus

Les agents de bord vendent également des chaussures et des collants usagés sur eBay entre 3 £ et 180 £. Sur la photo: un compte eBay vendant des chaussures d’occasion de « personnel de cabine »

Un compte Instagram appelé Cabin Crew Used a été créé en juillet, fouettant des sous-vêtements, des photos et des vidéos

Une vidéo a montré l’hôtesse de l’air agitant son pied à bord d’un avion.

Il disait: «Bonjour à tous! N’hésitez pas à DM pour tout ce que vous pensez, et «bienvenue à bord».

Une hôtesse de l’air EasyJet a ouvert un compte torride en mars – juste au moment où la pandémie de coronavirus a éclaté.

Elle se décrit comme une « hôtesse de l’air de milf de Londres, ici pour s’occuper de tous vos besoins coquins fétichistes des pieds ».

Elle poste régulièrement des clichés coquins à bord posant à côté du logo EasyJet.

La femme a également un compte OnlyFans où elle facture 6,50 £ par mois pour des photos et des vidéos très élevées.

Deux hôtesses de British Airways gèrent des comptes de médias sociaux coquins et engrangent de l’argent sur OnlyFans.

L’une, nommée Cabin Crew Goddess, publie régulièrement des clichés de ses jambes dans son uniforme BA.

Cette hôtesse de l’air se fait appeler une « hôtesse de l’air britannique d’élite » sur son compte de réseau social

Un certain nombre de comptes OnlyFans prétendent être gérés par le personnel de cabine, comme celui-ci offrant du contenu pour 12 $ par mois aux abonnés

Un utilisateur connu sous le nom de « Cabin Crew Goddess » propose du contenu pour 15 $ par mois sur le site Web explicite OnlyFans

Il est apparu la semaine dernière qu’une hôtesse de l’air de British Airways gagnait de l’argent supplémentaire en vendant ses sous-vêtements en ligne pour 25 £ la paire et proposait même aux clients de rejoindre le Mile High Club.

Elle facture 15 £ par mois pour que les gens s’abonnent à son site OnlyFans explicite.

Une autre, appelée Stacey Anne, se décrit comme du personnel de cabine britannique.

Elle facture 12 £ par mois pour son site OnlyFans et télécharge également des photos vêtues de son kit BA.

La semaine dernière, British Airways a annoncé qu’elle enquêtait sur les allégations selon lesquelles une hôtesse mystérieuse offrait des relations sexuelles à bord des vols.

On pensait qu’elle faisait de la publicité pour des « divertissements pour adultes à bord » sur les réseaux sociaux à toute personne disposée à payer.

Les images la montrent en sous-vêtements, remontant sa jupe, cachée dans la cuisine hors de vue des passagers, et une avec ses jambes relevées sous-titrée: « Cher passager, je suis votre divertissement en vol. Qu’est-ce que tu aimerais que je fasse?’

L’agent de bord anonyme, qui prétend travailler pour British Airways, gagne de l’argent supplémentaire en vendant ses sous-vêtements en ligne pour 25 £ la paire et facture plus pour les services individuels.

Un initié de l’équipage de cabine a déclaré que ce genre de comportement sinistre existait depuis des années, mais depuis la pandémie de coronavirus, il y avait eu une augmentation.

Elle a déclaré: « Je ne trouve pas cela surprenant, car cela dure depuis un certain temps.

Des initiés de l’industrie disent que le personnel de cabine se tourne pour expliquer des sites Web pour gagner de l’argent après que l’industrie de l’aviation a été durement touchée par la pandémie

Ce compte de réseau social est géré par une personne prétendant être membre du personnel de cabine de British Airways et propose de vendre des collants aux clients

Ce message du compte Instagram « Cabin Crew Used » dit aux lecteurs « Bienvenue à bord »

«Mais je pense qu’à cause de Covid, de plus en plus de PNC essaient de gagner de l’argent en parallèle. Les gens vendent des chaussures et des collants depuis des années.

«Tant que personne n’est blessé, je me fiche de ce que les gens font en privé.

«Mais je pense qu’en raison de la pandémie, le personnel de cabine choisit de faire de plus en plus.

«Chez British Airways, le personnel a subi des réductions de salaire. Peut-être que cela a poussé les gens plus loin et que davantage de personnel de cabine le fait.

Un porte-parole de British Airways a déclaré: « Nous attendons à tout moment le plus haut niveau de comportement de la part de tous nos collègues et nous enquêtons sur les allégations. »

Un porte-parole d’EasyJet a déclaré: « Cela ne reflète pas les normes élevées que nous attendons ou représentatives de notre équipage hautement professionnel. Nous allons enquêter sur la question.

Ryanair a été contacté pour commenter.