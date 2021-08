BritBox gifle UNE AUTRE émission avec un avertissement de contenu en tant que sitcom classique ‘Allo ‘Allo! offensive de marque pour les blagues françaises

Le service de STREAMING BritBox a émis un autre avertissement concernant le contenu « obsolète » de la sitcom de résistance française classique « Allo ‘ Allo !

La sitcom coquine a un avertissement en raison de la grande quantité d’insinuations sexuelles et de blagues stéréotypées sur les personnages français et allemands.

Le patron de BritBox a déclaré: « Cette comédie classique contient un langage et des attitudes de l’époque qui peuvent offenser certains téléspectateurs. »

L’émission burlesque compte neuf séries et 85 épisodes.

Il mettait en vedette Gordon Kaye en tant que propriétaire de café français féminisant René pendant l’occupation de la France par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les slogans de l’émission comprenaient « Je pissais devant la porte », « Je ne dirai cela qu’une seule fois », « Tais-toi, vieille chauve-souris idiote » et « Ooh mon ticker dicky ».

Même s’il y a un avertissement, la comédie a été diffusée à l’origine sur BBC One pendant la journée à la télévision de 1982 à 1992.

UNE source de télévision a déclaré: « Les patrons craignent que les insinuations sexuelles de la pantomime et les stéréotypes des caractères français et allemands puissent offenser le monde » éveillé « d’aujourd’hui. »





‘Allo’ Allo! est la dernière émission à rejoindre une longue liste d’émissions avec des avertissements sur la langue et le contenu « obsolète ».

D’autres émissions incluent des épisodes de One Foot In The Grave, Fawlty Towers, Coronation Street, les films Carry On et Call The Midwife.

Un porte-parole de BritBox a déclaré : « La programmation sur le service qui contient un langage ou des attitudes potentiellement sensibles de leur époque comporte des avertissements appropriés depuis notre lancement en novembre 2019, afin de garantir que les bons conseils sont en place pour les téléspectateurs qui choisissent de regarder à la demande. «

