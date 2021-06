Britannique, 25 ans, tué dans le plongeon du balcon d’un hôtel de 70 pieds après que des videurs polonais l’ont aspergé de poivre dans un club de strip-tease

Un escadron britannique a plongé à mort depuis un balcon du septième étage après avoir été aspergé de poivre par des agents de sécurité, a statué un coroner.

Ryan Lovatt, 25 ans, est tombé à travers le filet du balcon de son hôtel alors qu’il prenait l’air après l’attaque dans un club de strip-tease à Varsovie, en Pologne, plus tôt dans la soirée.

Le caporal s’était entraîné dans une benne à alcool avec des gars de l’armée le 31 juillet et avait tenté d’entrer dans un club de strip-tease lorsqu’il a été attaqué par des videurs polonais.

Les soldats étaient passés d’un bar à cocktails puis au club de strip-tease Golden Moon lorsque les videurs ont frappé avec une bombe aérosol.

Lovatt, de l’East Dunbartonshire, a esquivé la première attaque et a pu entrer dans le club jusqu’à ce que les gardes de sécurité le trouvent et lui arrosent les yeux et ceux d’un ami d’un spray au poivre, a-t-on appris auprès du tribunal des coroners d’Oxford.

Le personnel Sargent Gary Horsburgh a déclaré au coroner que le répulsif avait « physiquement brûlé notre peau » et laissé tout le monde « en désordre ».

Le Cpl Thomas Jackson, qui était avec le jeune Britannique au moment de l’attaque, a dénoncé les normes de sécurité du club.

«Ces videurs n’étaient pas vos videurs britanniques moyens avec des licences, c’étaient des gars normaux en dehors du bar.

« Ils n’ont montré aucune pièce d’identité, ils étaient habillés en civil. »

Le soldat a déclaré que la vue de Lovatt était si affaiblie qu’il a dû aider le jeune de 25 ans à monter dans un taxi puis à se coucher.

« Il faisait noir, je l’ai guidé dans sa chambre, j’ai allongé Ryan sur son lit et il tenait toujours ses yeux », a-t-il déclaré.

« Nous nous sommes embrassés et avons dit bonsoir, il m’a remercié de l’avoir aidé et c’était la dernière fois que je l’ai vu. »

Il est entendu que le Britannique s’est aventuré sur le balcon vers 4 h 09 du matin le 1er août et s’y est opposé lorsqu’il est tombé à travers un filet et a plongé de 70 pieds jusqu’à sa mort.

Lovatt avait profité d’un voyage organisé par l’armée à Varsovie le 31 juillet 2019.

Il venait de gagner ses « Spurs » après avoir effectué plusieurs exercices militaires exténuants menés par les forces américaines.

Mercredi, le pathologiste Dr Russell Delaney a confirmé que le Cpl était décédé des suites de blessures à la poitrine, à l’abdomen et au bassin après la chute, où il s’était également fracturé la colonne vertébrale, le bras et les côtes.

Le coroner principal Darren Salter a déclaré que l’armée aurait dû avoir une « veille rigoureuse » – une personne qui reste sobre pour guider le groupe – de garde cette nuit-là.

«En réalité, le danger ou la probabilité lorsque des groupes sont hors de la base pour un voyage que l’on pourrait très bien voir est la consommation d’alcool au-dessus du niveau fixé dans une politique.

« Ce qui est vraiment important, c’est que quelqu’un se voit confier la responsabilité d’être sobre, de garder un œil sur les choses et de garder tout le monde ensemble. »

Dans ses remarques finales, Salter a déclaré: «Il s’agit essentiellement d’un cas impliquant une chute accidentelle dans le contexte d’une intoxication et également des effets du gaz poivré sur Ryan Lovatt.

“Pour ajouter à cela, il ne connaissait pas la chambre et la disposition du balcon, c’était sa première nuit à l’hôtel.”

Les parents de Lovatt disent qu’ils se sentent « abandonnés » par les forces britanniques.

Dans un communiqué, la famille a déclaré : « Le jour où Ryan est mort, nos vies ont changé à jamais.

« Ryan a excellé en tant que membre des forces armées britanniques, il a choisi de suivre les traces de son père et de rejoindre les Royal Electrical and Mechanical Engineers.

« Ryan était un soldat né et avait tellement de promesses.





« Ryan avait le don de faire sourire tous ceux qui ont eu le plaisir de sa compagnie.

« La mort évitable de Ryan a laissé un vide non seulement à sa famille mais à tous ceux qui l’ont connu. »

Au cours de l’autopsie, le pathologiste a découvert que Ryan avait bu trois fois la limite d’alcool au volant.