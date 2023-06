Britannia Brewing apporte «par les racines de l’eau» à l’Okanagan

Une brasserie populaire du Lower Mainland arrive en force à Lake Country.

Britannia Brewing a ouvert ses portes à Steveston en 2016 et s’est étendue à Ladner en 2021. Aujourd’hui, la brasserie fait son plus gros déménagement à ce jour. Non seulement leur nouveau site de Lake Country sera la plus récente brasserie de l’Okanagan, mais ce sera également le plus récent site de fabrication de Britannia.

« Alors que l’entreprise se développait, nous avons réalisé que nous devions faire évoluer notre fabrication et notre production », a déclaré Lloyd Kinney, copropriétaire de Britannia. «Nous voulions identifier un emplacement qui nous permettrait à la fois de fabriquer et d’avoir une option de vente au détail ainsi qu’une salle de dégustation. Faire cela dans le Lower Mainland n’était pas le moyen le plus faisable de faire croître l’entreprise, alors nous avons identifié l’Okanagan.

Kinney a déménagé dans l’Okanagan il y a cinq ans et savait qu’amener un emplacement à Lake Country faciliterait la vie. Au cours de ces cinq dernières années, il a fait la navette entre l’Okanagan et le Lower Mainland pour s’occuper des deux autres emplacements de Britannia.

Le copropriétaire de Britannia travaille également dans l’industrie de la construction et lorsqu’il a découvert que l’entreprise qui reprenait cet emplacement de Lake Country avait des problèmes, lui et son équipe ont dû sauter sur l’occasion.

« Nous avons été embauchés pour construire une installation d’extraction et à l’époque, il y avait beaucoup d’entreprises de cannabis dans le quartier, mais comme cela a échoué, nous en avons profité pour acheter le terrain », a déclaré Kinney.

Même depuis, Kinney et le directeur des opérations de Britannia, Justin Fowler, travaillent à amener la brasserie en ville.

« Dans l’ensemble, je pense que cela a été un bon processus et nous sommes vraiment excités d’être au-dessus de la bosse et nous sommes à l’arrière des choses maintenant, ce qui est excitant », a déclaré Fowler. « Nous commençons maintenant à faire des choses amusantes comme équiper la brasserie, la salle de dégustation, et plus encore. »

Fowler a également expliqué que ce projet a commencé avant la pandémie mais, comme de nombreuses entreprises, a dû faire face à des retards liés à la pandémie et à des coûts de matériel gonflés au cours des dernières années.

Malgré ce qu’ils ont dû affronter, Kinney pense qu’il est assez incroyable qu’ils se rapprochent de l’ouverture.

« Être dans le domaine de la construction et avoir travaillé sur plusieurs aménagements de brasseries et de restaurants, en ce qui me concerne au cours des 12 derniers mois, pour ériger un bâtiment de 10 000 pieds carrés et être aux étapes de finition n’est pas loin de un petit miracle », a déclaré Kinney.

Étant un bâtiment de sa taille, Britannia dispose également d’un grand espace extérieur.

« L’endroit sera la principale usine de fabrication de Britannia Brewing », a déclaré Kinney. “Ce sera également une salle de dégustation avec une cuisine complète et un grand bar, ainsi qu’un patio extérieur et une aire de pique-nique.”

Parce que ce nouvel emplacement est leur principal lieu de production, le brasseur en chef primé Mike Nicholson déménage également dans l’Okanagan. De plus, alors que certaines brasseries sont centrées sur la bière, Britannia est également très centrée sur la nourriture, ayant remporté plusieurs fois le prix du meilleur restaurant de Richmond.

Britannia Brewing sera située au 8999 Jim Bailey Road, à quelques pas de l’Okanagan Rail Trail, ce qui est quelque chose d’excitant pour Fowler, qui est né et a grandi à Kelowna.

« Nous sommes vraiment ravis d’être si près de la [Okanagan] Rail Trail, nous pensons que c’est un excellent moyen d’accéder à une brasserie sans avoir à conduire », a déclaré Fowler. « C’est un excellent point d’accès pour les familles et nous ramène à nos racines » au bord de l’eau « . Peut-être que nous ne sommes pas au bord de l’eau comme Steveston ou Ladner, mais il y a un accès rapide à Kalamalka et au lac Okanagan, Wood Lake, Duck Lake, nous sommes ravis de garder un peu cette sensation nautique ici.”

Bien qu’à l’heure actuelle, le Rail Trail ne soit pas entièrement continu, le tronçon de près de sept kilomètres entre Kelowna et Lake Country devrait être bientôt approuvé pour ouvrir, reliant l’ensemble du chemin.

« Nous sommes littéralement l’endroit idéal pour s’arrêter à mi-chemin de ce voyage », a déclaré Kinney, se référant au Rail Trail.

Britannia disposera également d’une section à l’extérieur pour permettre aux gens de recharger leurs vélos électriques (vélos électriques) et travaille actuellement à la location de vélos électriques sur place également.

Pour Kinney et Fowler, l’histoire de Jim Bailey Road rend leur nouvel emplacement encore plus significatif pour eux.

« Je pense que c’est vraiment cool que non seulement nous-mêmes, mais d’autres entreprises de style similaire commencent à venir développer ce domaine », a déclaré Kinney. « C’est quelque chose que nous avons appris en arrivant ici. »

À côté de Britannia et à côté de Jim Bailey Road se trouve Hiram Walker Court, qui a créé le Canadian Club Whiskey. Son premier emplacement dans l’Ouest canadien était à ce même endroit.

« C’est excitant de garder la région dans le domaine du brassage et de la distillation », a déclaré Fowler.

Avec l’histoire de la région, l’histoire de Britannia et l’importance de rester local, Kinney et Fowler font tout ce qu’ils peuvent pour amener leur produit du Lower Mainland dans l’Okanagan et le localiser autant que possible.

« Déménager du Lower Mainland vers l’intérieur n’a pas été une décision facile, mais nous comprenons la bière artisanale, les mécanismes et l’importance d’avoir une représentation hyper-locale », a déclaré Kinney. « Nous allons certainement ensemencer nos racines ici, c’est le port d’attache de Britannia et nous continuerons à nous concentrer sur toutes nos communautés locales que nous desservons. »

Britannia Brewing vise à ouvrir cet été.

