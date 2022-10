“Britain’s Greatest Obsessions” met en lumière un sujet national favori

je‘JE SUIS FAN de Grande-BretagneLes plus grandes obsessions de – qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer à regarder des artistes charismatiques explorer nos fixations nationales ?

Je les ai tous suivis, des pubs aux animaux de compagnie, mais il y a un épisode que j’attends avec impatience depuis que je l’ai vu pour la première fois dans le générique d’ouverture.

Maintenant, enfin, le jour est arrivé alors que Reginald D Hunter explore la classe – sans doute l’obsession la plus britannique de toutes.

Bien que le système de classes soit moins visible qu’auparavant, il reste un élément fondamental de ce que signifie être britannique.

J’admets que j’ai été intrigué par la façon dont une émission aussi optimiste et légère aborderait un sujet qui peut rapidement s’égarer dans des eaux politiques tendues.

Mais l’émission et son hôte Hunter abordent le problème avec la chaleur, l’humour et la gaieté qui les caractérisent.

Je savais qu’à la fin, je serais plus informé sur un sujet épineux, mais je ne m’attendais pas à être aussi complètement charmé, avec un optimisme éclatant pour la Grande-Bretagne et notre avenir commun.

Les plus grandes obsessions britanniques sont diffusées le lundi à 22 heures et vous pouvez regarder la série complète maintenant à la demande.

Donc, que vous buviez votre thé dans de la porcelaine fine ou dans des tasses ébréchées, voici cinq raisons pour lesquelles il est temps de préparer une infusion et de vous pelotonner pour l’épisode incontournable de Hunter :

Un point de vue unique

En tant qu’Américain en dehors du système de classe britannique, Hunter a une vision unique de la question.

Alors que l’Amérique peut être, comme le dit si bien Hunter, « le petit frère de la Grande-Bretagne avec une arme chargée », sa perspective lui permet de voir les choses clairement et de poser des questions qui pourraient nous échapper.

Mais il n’y a pas que lui. L’épisode est ponctué d’une conversation entre Hunter et les hôtes d’autres épisodes – toutes des célébrités britanniques bien-aimées qui parlent rarement de problèmes comme la classe.

Lorraine Kelly raconte comment son accent de Glasgow l’a retenue lors de ses premiers jours à BBC Scotland, et Harry Hill se moque de l’indignité d’appartenir à la classe moyenne.

Ce sont des stars ineffablement sympathiques ayant une conversation unique. Heureusement qu’on écoute !

Questions profondes

Hunter dit au début de l’épisode: «Le capitalisme nécessite beaucoup de pauvres pour fonctionner», ouvrant la voie à un épisode inhabituel qui implique des conversations stimulantes sur la société et les principes fondamentaux de notre mode de vie.

Inévitablement, la classe est une question épineuse, et la série n’hésite pas à l’affronter de front.

Le panel plonge dans l’histoire, abordant des événements comme le massacre de Peterloo et le Great Reform Act, la loi qui prétendait donner le droit de vote aux hommes de la classe ouvrière mais, en réalité, limitait toujours le vote à environ 8% de la population.

Au fur et à mesure que le spectacle progresse, je me retrouve fasciné et informé, équipé de faits comme ceux-ci, pour mieux comprendre l’histoire britannique.

Garder le plaisir

Malgré son sujet sérieux, l’émission parvient à éviter de sombrer dans l’austérité ou la polémique.

L’épisode est ponctué du sketch classique du système de classe des années 1960 avec les Two Ronnies et John Cleese, montrant son engagement à garder les choses amusantes.

En fait, son approche légère lui permet de gérer un problème aussi délicat avec grâce.

Qu’il s’agisse de l’expert en étiquette qui enseigne à Hunter comment remuer correctement sa tasse de thé (il s’avère que moi aussi, j’ai mal agi) ou une démonstration de la façon dont le football aurait été joué dans les années 1800, le spectacle est un joyeux chevauchée de virages inattendus et de faits peu connus.

Réginald D Hunter

Je défie quiconque de regarder cette émission sans vouloir traîner avec Hunter à la fin.

De la façon dont il appelle tout le monde « madame » ou « monsieur » à la façon dont il s’auto-dénigre – « Je viens du Grand Sud, nous nous en prenons à la déférence » – sa chaleur et son charme animent l’épisode.

Ce qui frappe avant tout, c’est son enthousiasme, tapant dans ses mains en rencontrant des gens, insistant sincèrement pour qu’il les reverra.

Vous pouvez dire que c’est un homme qui aime son travail et sa maison adoptive de la Grande-Bretagne.

Dans un moment émouvant, notre présentateur passionné se retrouve énervé alors qu’il parle de classe, de racisme et de football avant de s’excuser de sa montée des sentiments car il est avant tout poli.

L’effet global est tout à fait délicieux, laissant les téléspectateurs impatients de le suivre dans ce voyage. L’accent ne fait pas mal non plus.

Une vision d’espoir

Il pourrait s’agir de l’utopie post-apocalyptique du comédien Alexei Sayle, ou des nombreux experts auxquels Hunter s’adresse pour nous suggérer de nouvelles façons de nous aimer et de nous lier les uns aux autres, mais le spectacle semble finalement plein d’espoir.

C’est peut-être juste l’enthousiasme contagieux de Hunter pour les îles britanniques.

Pourtant, à la fin de l’émission, je me suis retrouvé plus optimiste que jamais à propos de la Grande-Bretagne et de notre potentiel d’unité.

“Britain’s Greatest Obsessions” sur Sky History, le lundi à 22h ou regardez la série complète maintenant sur demande.