Britain’s Got Talent : Toutes les théories des fans sur qui est la terrifiante sorcière – de Ant et Dec à l’ancien gagnant de l’émission

BRITAIN’S Got Talent revient cet hiver, ce qui signifie que la Sorcière qui vous retourne l’estomac fera également son retour.

La véritable identité et l’âge de l’acte sont un secret bien gardé, mais il a fait irruption sur la scène de Britain’s Got Talent cette année, piétinant les marches de chacun des juges à tour de rôle.

L’acte le plus effrayant de Britain’s Got Talent est sur le point de faire son retour[/caption]

La véritable identité de The Witch a suscité d’énormes spéculations[/caption]

La crone effrayante a été surnommée l’acte le plus effrayant de la série après avoir traqué le panneau distribuant des pommes – dont l’une a explosé dans une pluie de cafards et de vers de farine.

Quand il s’agissait de juger Amanda, la sorcière tenait son poignet d’une main et un bâton noueux de l’autre.

Ils ont ricané : « Savez-vous pourquoi ils disent que la beauté n’est que superficielle ? Parce que nous sommes tous pourris jusqu’à la moelle.

Avec l’émission sœur de BGT, Britain’s Got Talent The Ultimate Magician, qui sera bientôt diffusée, elle a révélé un changement majeur.

Pourtant, cela a relancé le débat sur la véritable identité du personnage hagard.

Stéphane Mulhern

Beaucoup ont émis l’hypothèse que la sorcière est magicienne et co-animatrice de l’émission, Stephen Mulhern.

Plusieurs fans ont souligné qu’il avait été mentionné – en des termes pas tout à fait élogieux – quelques instants avant que la sorcière n’entre en scène.

Il a fait l’objet d’une blague du chanteur Honey Scott qui a fait une blague sur le fait qu’il ne faisait plus partie de l’émission.

Stephen, en plus d’être présentateur de télévision, est également l’un des magiciens les plus talentueux de Grande-Bretagne et a été le plus jeune admis au Magic Circle.

Certains ont émis l’hypothèse que l’acteur Ian Bartholomew, qui jouait l’agresseur Geoff Metcalfe sur les pavés, pourrait être derrière l’acte.

Ian avait auditionné en tant que musicien pour l’émission, chantant sa chanson This Time It’s Forever, qui a laissé pleurer les juges Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon et David Walliams, mais bizarrement, sa performance n’a jamais été diffusée.

Se présentant sur scène pour son audition, Ian a déclaré : « Je viens du Cheshire. J’étais dans Coronation Street. J’ai joué le méchant Geoff Metcalfe. C’était un sale boulot. J’ai commencé en 2018 et je suis tombé d’un toit dans l’émission l’année dernière. J’ai 67 ans.

Il a ensuite affirmé qu’il avait écrit une chanson au milieu du premier verrouillage, lorsque les cas de violence domestique montaient en flèche et que trois femmes mouraient toutes les deux semaines.

L’un d’eux a répondu à un message sur Ian sur les réseaux sociaux et a déclaré : “C’est la sorcière !”

Beaucoup suggèrent que le maître illusionniste de BGT, Marc Spellman, est la sorcière[/caption]

Marc Spellman

D’autres ont émis l’hypothèse que Marc Spellman est derrière le personnage de la paroisse.

Beaucoup soupçonnent qu’il s’agit vraiment du maître illusionniste de la série sous un lourd déguisement.

L’un d’eux lui a tweeté en demandant : « As-tu jeté des sorts ce soir Marc ? #sorts de sorcière ? »

Un autre a tweeté : « Quelqu’un d’autre pense que la sorcière est Marc Spellmann round 3 ? grand acte!

Un troisième a écrit: “Hmmm… .. Marc Spellman de retour?”

Marc a fait deux apparitions dans la série – une fois en tant que lui-même et une autre en tant que mystérieux personnage masqué X en 2019.

La star de Game of Thrones, Mark Gatiss, a été entraînée dans le débat BGT[/caption]

Marc Gatiss

Mark Gatiss est également un nom dans le cadre du personnage effrayant.

Un téléspectateur a écrit sur Twitter: “On dirait que Mark Gatiss en prothèses pour moi [laughing emoji].”

Un autre a déclaré: “J’étais convaincu que ‘The Witch’ sur BGT, c’était toi Mark.”

Un troisième a déclaré: “Cette sorcière était en fait (en fait) terrifiante et un peu comme Mark Gatiss.”

Mark est un maître du déguisement ayant adopté de nombreux personnages différents dans sa carrière de la League of Gentleman et Game of Thrones.

Keith Lemon est habitué à s’habiller avec des prothèses – alors les fans pensent qu’il correspond à la facture[/caption]

Keith Lemon

Certains ont spéculé que le comédien Keith Lemon a pris une tournure plus sinistre et est la vraie sorcière.

Certains ont affirmé que le personnage pourrait être le vieil ami d’Amanda, Keith Lemon, sous l’un de ses déguisements.

La star de Celebrity Juice, 49 ans, n’est pas étrangère à l’habillage et aux prothèses de ses jours à Bo Selecta et à jouer son “nan” Myrtle.

Les hôtes Ant et Dec n’ont pas échappé aux soupçons[/caption]

Fourmi ou Dec

Les hôtes BGT Ant et Dec ont été doublés en tant que noms dans le cadre.

Les détectives du canapé ont suggéré que les bestioles effrayantes dans les pommes de la sorcière sont en fait un clin d’œil aux animateurs de BGT Ant et Dec et à leur autre émission à succès, I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here !

Beaucoup ont également insisté pour avoir repéré les yeux de Declan Donnelly sous la peau ridée et les cheveux en lambeaux de la sorcière.

Une personne s’est adressée à Twitter et a partagé sa théorie en écrivant: “Tu sais comment la fourmi et Dec ressemblent toujours à Any et Dec en” infiltration “même avec tout ce maquillage… et personne ne voit que c’est eux… Je reçois de pures vibrations de Dec hors de cette sorcière !!