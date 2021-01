Les patrons de BRITAIN’s Got Talent craignent d’être obligés de mettre fin à l’émission à succès cette année.

Les producteurs ont déclaré en privé qu’il ne serait peut-être pas possible d’aller de l’avant en raison des revers induits par Covid.

Une source télévisée de haut niveau a déclaré au Sun: «Rien ne peut être exclu pour l’instant, mais cela n’a pas l’air bien. Il est presque certain d’être encapsulé. »

La juge Amanda Holden a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’elle était heureuse que BGT ait été reportée au milieu de la pandémie – parce que l’émission avait besoin d’un public en direct applaudissant les actes.

Les dirigeants avaient prévu d’enregistrer la 15e série plus tard ce mois-ci avant d’annoncer qu’elle serait repoussée. Maintenant, il y a de réelles inquiétudes qu’il ne soit «dangereux» de filmer avec du sabot pendant l’été.

Amanda a déclaré: « Nous avons besoin de vous les gars … nous les appelons le cinquième juge et cela n’a aucun sens de ne pas les avoir derrière nous. »

Des sources ont déclaré au Sun qu’il y avait un léger espoir que des auditions BGT pourraient avoir lieu en mai, lorsque les émissions en direct devaient être projetées.

Mais trouver des créneaux pour les spectacles en direct plus tard dans l’année est un «cauchemar logistique».

L’initié a ajouté: «Nous examinons le calendrier et même dans le meilleur des cas, il est difficile de le faire fonctionner.

«Il y a tellement de personnes impliquées dans l’émission, qui ont toutes des engagements multiples, que le repousser n’est pas une tâche simple. Des hôtes Ant et Dec aux juges Simon Cowell et David Walliams, tout le monde est très occupé.

«Malgré les meilleurs efforts de l’année dernière, le fait de ne pas avoir de public pour réagir aux actes a laissé un sentiment plutôt plat.

«Et cela suppose que le coronavirus nous permet de revenir à une sorte de normalité.

«Nous devons discuter de la possibilité de ne plus revoir l’émission avant 2022. Des millions de téléspectateurs seront éviscérés.

«Mais la sécurité des concurrents, de l’équipage, des talents et du public doit avoir la priorité.

«Tout le monde va-t-il être vacciné et peut-on faire fonctionner le spectacle dans les délais impartis. Les rassemblements de masse peuvent-ils avoir lieu. C’est pour le moins serré et plutôt sombre.

«Nous regardons toujours le calendrier et personne ne sait vraiment où nous en sommes avec Covid. Les chances sont que BGT sera complètement supprimé cette année.

Amanda Holden a déclaré à propos du report de l’émission initiale: «Simon va me manquer. Cela fera presque deux ans que je ne l’ai pas touché!

Les fans ont pleuré le retard du « joyau de la couronne » d’ITV1 et ont déclaré que le divertissement à l’écran était nécessaire pour encourager la nation à travers le verrouillage.

Anthony Bonney a écrit: «C’est une émission de télévision que j’aime regarder chaque année.

La série a diffusé une émission spéciale de Noël pendant la période des fêtes avec les juges Amanda, David Walliams, Alesha Dixon et Ashley Banjo rejoignant d’anciennes stars pour se produire.

Ashley a remplacé le juge en chef Simon Cowell, qui était absent de l’émission depuis qu’il s’est cassé le dos.

Le patron de Syco essayait un vélo électrique chez lui à Malibu et n’a pas pu jouer dans l’apogée de la série de l’année dernière.

Les finales 2020 ont été préenregistrées et les patrons ont abandonné le public du studio en direct dans le but de protéger le personnel et les actes de la propagation de Covid-19.

Le comédien Jon Courtenay a remporté le dernier titre BGT – remportant un prix de 250000 £ et une place sur l’affiche lors du spectacle Royal Variety.

Jon – qui était le choix d’or du buzzer de Ant et Dec lors des auditions – a combattu la concurrence de neuf autres artistes en finale. Bien que les dix actes aient été préenregistrés pour des raisons de sécurité, le gagnant a été annoncé en direct.