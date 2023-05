Britain’s Got Talent révèle des performances d’invités étoilés avant la semaine des demi-finales

Britain’s Got Talent a annoncé une foule de performances invitées à couper le souffle.

Alors que la série 16 touche à sa fin, Britain’s Got Talent met tout en œuvre pour la semaine des demi-finales.

Cherchant à impressionner les juges experts Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon et Bruno Tonioli, les 40 artistes restants s’affronteront pour assurer leur place en finale.

Mais ce n’est pas la seule chose que les téléspectateurs attendent avec impatience, l’émission accueillant six performances invitées étoilées tout au long de la semaine.

Coup d’envoi lundi, les gagnants de 2009, Diversity, donneront un aperçu de leur prochaine tournée avec une routine remplie d’énergie dirigée par Ashley Banjo.

Avant son retour dans le West End, le casting de la comédie musicale à succès We Will Rock You ornera la scène BGT mardi, avec Brenda Edwards de Loose Women dans le rôle de Killer Queen et l’ancienne star de Holby City Lee Mead dans le rôle de Khashoggi.

Le gagnant de X-Factor, James Arthur sera également sur scène, avant son cinquième album très attendu.

James a conquis le cœur des Britanniques au cours de la dernière décennie, avec 10 singles vendus en platine au Royaume-Uni et 16 milliards de flux à couper le souffle dans le monde.

Rejoignant également le line-up, le vainqueur de l’année dernière, le comédien Axel Blake, reviendra sur le lieu où il a été couronné.

Prenant le temps de sa tournée britannique actuelle, la star a déjà joué 51 dates, et d’autres ont été ajoutées en raison de sa popularité.

Dans une exclusivité télévisée, le casting de The Wizard of Oz apportera de la magie à l’Eventim Apollo, avec Ashley Banjo de Diversity dans le rôle de Tin Man, Jason Manford dans The Cowardly Lion et Georgina Onuorah dans Dorothy.

Clôturant l’incroyable show-case dimanche soir, le casting de la comédie musicale emblématique Les Misérables éblouira les téléspectateurs lors de la grande finale.

Les demi-finales en direct de Britain’s Got Talent commencent le lundi 29e Mai à 20h sur ITV1 et ITVX. La grande finale aura lieu le dimanche 4e Juin à 19h30.

