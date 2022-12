Britain’s Got Talent: Le gagnant de l’Ultimate Magician révélé – avec les favoris des fans manquants

THE BRITAIN’S Got Talent: The Ultimate Magician gagnant a été révélé – avec les favoris des fans qui manquent le titre.

Le spectacle unique a vu des magiciens du monde entier concourir pour un prix de 50 000 £.

Le gagnant de Britain’s Got Talent: The Ultimate Magician a été révélé[/caption]

L’ancien vainqueur Richard Jones est revenu pour concourir[/caption]

L’ancien vainqueur de Britain’s Got Talent, Richard Jones, a été rejoint par d’autres anciens de BGT, dont Marc Spelman et Magic Bones.

D’autres artistes avaient déjà concouru ou gagné sur America’s Got Talent et d’autres versions internationales de l’émission, tandis qu’un certain nombre d’entre eux avaient également des spectacles de magie populaires à Las Vegas.

Après que tous les actes aient concouru, le public du théâtre a voté pour leurs trois meilleurs.

Il s’agissait de The Witch, Magic Bones et Eric Chien, et l’animateur Stephen Mulhern a ensuite révélé que The Witch avait terminé à la troisième place.

C’était entre Eric et Magic Bones, et après une pause, Stephen a révélé qu’Eric avait gagné.

L’acte a été choqué et a admis qu’il « tremblait toujours » et qu’il était simplement heureux d’être de retour sur scène après la pandémie de coronavirus.

Eric Chien a remporté le spectacle et un prix de 50 000 £[/caption]