Britain’s Got Talent dans une ligne de salaire amère alors qu’Amanda Holden et Alesha Dixon ne signeront pas de contrats

Les juges de BRITAIN’S Got Talent, Amanda Holden et Alesha Dixon, refusent de signer de nouveaux contrats contre Bruno Tonioli.

Les deux hommes de longue date sont furieux que le salaire du nouveau venu corresponde au leur, qui serait de 850 000 £.

Amanda Holden et Alesha Dixon de Britain’s Got Talent refusent de signer de nouveaux contrats[/caption] Getty

Les initiés ont déclaré que la paire s’était abstenue de signer jusqu’à ce qu’ils découvrent qui remplacerait David Walliams[/caption]

Cela a plongé l’émission ITV dans la crise, le tournage devant commencer mardi.

Une source a déclaré: «Amanda est sur BGT depuis 17 ans, tandis qu’Alesha entre dans sa onzième année. Ils ne pensent pas qu’il soit juste qu’un nouveau venu puisse entrer dans la série et recevoir le même contrat qu’eux.

“C’est un peu un casse-tête pour BGT étant donné que le tournage de la prochaine série commence mardi au London Palladium.

“Bruno était encore en train de régler son contrat vendredi également, donc tout dépend du fil.

“Les négociations sur les salaires et les détails des contrats devraient se poursuivre tout au long de la journée.”

Les initiés ont déclaré qu’Amanda, 51 ans, et Alesha, 44 ans, s’étaient abstenues de signer jusqu’à ce qu’elles découvrent qui remplacerait David Walliams dans la série à succès ITV.

La semaine dernière, The Sun a révélé que Bruno, 67 ans, avait battu le comédien Alan Carr, 49 ans, au poste.

Mais les deux femmes ont calé après qu’il a été annoncé que Bruno aurait le même salaire qu’elles.

Notre source a ajouté : « Amanda et Alesha ne signeront pas leurs contrats tant qu’elles n’auront pas réglé leurs problèmes de rémunération.

«Après avoir appris que Bruno toucherait le même salaire, ils ont décidé d’attendre et de rester fermes.

«Au départ, il y avait un accord salarial à sept chiffres sur la table pour Bruno, mais cela a été abaissé par crainte d’un contrecoup – et maintenant, le fait qu’ils obtiennent le même chiffre a provoqué une rupture.

« Amanda et Alesha sont unies sur ce point et elles ne bougeront pas.

« Amanda et Alesha sont des femmes fortes, talentueuses et capables qui travaillent extrêmement dur. Et à juste titre, ils ne pensent pas qu’il soit juste qu’un nouveau venu puisse entrer dans la série et recevoir le même contrat qu’eux.

En décembre, Alesha a déclaré à Fabulous Magazine qu’elle avait convenu avec Amanda de toujours rester ensemble.

Elle a déclaré: “Amanda et moi avons conclu un pacte au début selon lequel nous n’allions permettre à personne de nous monter les uns contre les autres.”

Le Sun a révélé comment Bruno, qui était juge sur BBC’s Strictly depuis sa création en 2004 jusqu’à l’année dernière, avait coiffé le comédien Alan, 49 ans, au poste au dernier moment.

Les initiés ont déclaré qu’ITV soutenait Alan tandis que le patron de l’émission, Simon Cowell, voulait Bruno.

Une source a ajouté: “Ce que Simon veut, Simon l’obtient – et Bruno était son embauche.”

Selon les contrats, le quatuor devrait être photographié ensemble pour la première fois demain au Palladium lorsque les auditions en direct commenceront.

Le Sun a révélé en novembre comment David Walliams, 51 ans, s’était éloigné de BGT.

Les hôtes Ant McPartlin et Declan Donnelly, tous deux âgés de 47 ans, reviennent en tant qu’hôtes.

