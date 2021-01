Britain’s Got Talent annule le tournage en raison de la hausse des chiffres de COVID | Actualités Ents & Arts

Britain’s Got Talent a annulé la production, les restrictions relatives aux coronavirus rendant les auditions en direct – la première étape populaire du concours – une impossibilité.

Le jeMastodonte de la télévision avait été due à des auditions de films à Londres plus tard ce mois-ci, mais l’augmentation constante COVID-19[feminine les taux d’infection ont conduit les patrons d’ITV à abandonner les plans de tournage.

Un ITV Le porte-parole a déclaré: « Le tournage de la 15e série de Britain’s Got Talent a été reporté de ses dates d’enregistrement proposées fin janvier.

Image:

Cowell devait revenir sur les écrans britanniques à la suite d’un accident de vélo l’été dernier



«Avec l’annonce des dernières directives gouvernementales en matière de santé et avec notre priorité de protéger le bien-être de toutes les personnes impliquées dans nos programmes, nous avons pris la décision, avec les équipes de production de Thames et Syco, de déplacer le disque et la diffusion du série à venir. «

Ils ont ajouté qu’ils « confirmeront les dates révisées en temps voulu ».

Après la phase d’audition en direct, BGT serait normalement diffusé tous les week-ends à partir d’avril et se terminerait par une semaine de finales en direct à la fin du mois de mai. Les retards de tournage signifient que ces dates devront désormais être repoussées.

La grande échelle du concours de talents, dans lequel des centaines de personnes essaient pour le spectacle sur une période de dix jours, rend impossible de courir tout en adhérant à coronavirus les règles de sécurité.

L’équipe de production, l’équipe et les juges filmaient normalement jusqu’à 20 auditions par jour, les candidats venant de tout le pays.

Le grand public en studio du Coliseum Theatre de Londres – qui fait partie intégrante du spectacle – aurait également dû être massivement réduit pour se conformer aux directives de distanciation sociale.

Image:

Diversity a exécuté sa routine inspirée de BLM en septembre dernier. Pic: ITV / Syco / Thames



L’un des spectacles les plus réussis d’ITV, BGT présente souvent de grands groupes, y compris des troupes de danse, des chorales et des orchestres – ce qui serait encore une fois contre les protocoles de verrouillage actuels.

Cette série aurait été juge et créateur Simon Cowellson premier passage à la télévision britannique depuis qu’il s’est cassé le dos dans un accident de vélo électrique l’été dernier.

Image:

La formation actuelle des juges BGT



La danseuse de la diversité Ashley Banjo est intervenue en tant que juge temporaire pendant que Cowell était absent, et est devenue plus tard le centre d’une rangée sur un Performance inspirée de Black Lives Matter sur l’émission qui a attiré environ 24 500 plaintes de membres du public.

L’Ofcom a rejeté les plaintes et a noté que la liberté d’expression était « particulièrement importante ».

Les 12 derniers mois ont été turbulents pour BGT, car les émissions en direct de l’année dernière ont également été reportées en raison de la crise des coronavirus.

En plus de Cowell, Amanda Holden, David Walliams et Alisha Dixon devraient reprendre leurs fonctions de juge lorsque le tournage reprendra.