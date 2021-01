Britain’s Got Talent n’aura pas lieu en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.

ITV a déclaré qu’il tirait le spectacle – organisé par Ant et Dec avec les juges Simon Cowell, Alesha Dixon, Amanda Holden et David Walliams – afin de préserver « le bien-être et la santé de chaque personne impliquée dans le programme ».

Plus tôt ce mois-ci, le diffuseur a annoncé que le tournage de la 15e série était reporté en raison des défis posés par COVID-19 restrictions, et parle de savoir si cela pourrait aller de l’avant ou non ont eu lieu cette semaine.

Cependant, il a maintenant confirmé que l’enregistrement et la diffusion n’auraient pas lieu avant 2022.

Un porte-parole pour L’Angleterre a un incroyable talent a déclaré: « Bien que tout le monde chez ITV, Thames et Syco fassent de leur mieux pour y arriver, et avec notre priorité absolue de protéger le bien-être et la santé de chaque personne impliquée dans le programme, des juges, hôtes et concurrents à l’ensemble de l’équipage et public, la décision a été prise de déplacer malheureusement le record et la diffusion de la 15e série de Britain’s Got Talent jusqu’en 2022.

« BGT est connu pour sa diversité de talents avec de grands groupes de danse, des chœurs merveilleux et des orchestres somptueux en son cœur, et il est devenu clair que non seulement il n’est pas possible de filmer des auditions avec ce type d’actes de manière sûre, mais aussi que ils ne sont pas capables de bien répéter et de se préparer en toute sécurité.

« La sécurité doit passer avant tout et, par conséquent, l’enregistrement de l’émission ne peut actuellement pas se dérouler comme prévu. »