Britain’s Got Talent annonce un énorme remaniement du format pour 2023 – et les fans seront aux commandes

BRITAIN’S Got Talent fait peau neuve pour 2023.

ITV a annoncé le lancement d’un énorme remaniement du format lors du retour de l’émission l’année prochaine.

Ce sera le public qui pourra désormais secrètement désigner un acte et le proposer pour l’opportunité d’auditionner devant les juges.

L’année dernière, Britain’s Got Talent a présenté Golden Moments à la série, qui a vu chacun des juges visiter un acte sans méfiance et les inviter à auditionner pour le spectacle.

Les juges ont surpris Voices of Armed Forces Children’s Choir lors d’une répétition, le docteur Bambang Atmaja lors d’une interview pour Heart Breakfast, l’éco-guerrier et poète Aneeshwar Kunchala à l’école et Skylar Blu lors d’un cours de danse.

Il y a aussi eu un moment très spécial sur scène, où la mère et les deux filles du chanteur en herbe, Nick Edwards, l’ont surpris alors qu’il était assis dans le public, ce qui a donné lieu à une performance envoûtante, émouvant beaucoup aux larmes.

C’est le premier de nombreux bouleversements après que David Walliams a annoncé qu’il quittait le jury.

La décision est intervenue après que David, 51 ans, ait été contraint de s’excuser pour les commentaires grossiers sur les candidats.

Une source a déclaré: “Il n’a pas pris la décision à la légère, mais il semble juste qu’il soit temps de passer à autre chose.”

Des démarches sont en cours pour remplacer David Walliams après une décennie dans la série.

BGT reviendra avec un 16e la série l’année prochaine et les auditions pour rechercher le prochain grand talent du pays débuteront en janvier.

Certains des meilleurs artistes du pays s’affronteront pour gagner 250 000 £ et une place sur l’affiche de la Royal Variety Performance.

Le public peut soumettre sa nomination secrète via le site Web sur itv.com/bgt.