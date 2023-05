Britain’s Got Talent 2023 LIVE – Travis George claque que l’audition a été « fixée » car le favori pour gagner a été révélé

BRITAIN’S Got Talent revient ce soir – et un favori pour remporter le grand prix de 250 000 £ a déjà été révélé.

Choirboy Malakai Bayoh est déjà pressenti par les fans et les bookmakers pour remporter la série britannique Got Talent de cette année après avoir ébloui les juges Simon, Amanda, Bruno et Alesha avec son audition.

Pendant ce temps, un autre gagnant potentiel de l’émission ITV – le chanteur gallois Travis George – a critiqué la suggestion selon laquelle son audition était « fixée ».

Les fans ont déclaré que son apparition dans la série était « injuste » après qu’il a été révélé que George avait récemment joué dans Casualty de la BBC.

Répondant à ces affirmations, il a déclaré: «Britain’s Got Talent n’avait aucune idée de ma très petite quantité d’acteur avant de commencer. Je devais leur dire avant d’en avoir l’occasion. C’est comme ça que je suis célèbre, ils ne le savaient même pas. Je n’ai pas fait d’études artistiques.

Lisez notre blog BGT ci-dessous pour les dernières nouvelles et mises à jour..