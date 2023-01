Brit retrouvé mort sur un yacht dans la station balnéaire de l’Algarve après que l’alarme s’est déclenchée alors qu’il n’a pas été vu pendant plusieurs jours

La POLICE enquête sur la mort d’un Britannique retrouvé mort à bord de son yacht en Algarve.

Des officiers ont été envoyés au navire à la marina de Lagos vers 17h30 samedi avec des pompiers et des ambulanciers après que l’alarme a été déclenchée.

La police fouille le yacht à la marina de Lagos Crédit : Solarpix

Le Britannique anonyme a été retrouvé à l’intérieur et déclaré mort sur les lieux.

Une autopsie doit avoir lieu demain et les responsables disent qu’ils ne peuvent pas commenter davantage tant que les résultats ne sont pas connus.

La police portugaise Policia Judiciaria a été chargée de l’enquête en cours.

Des informations locales ont indiqué que le marin propriétaire du bateau, qui aurait environ 80 ans, n’avait pas été vu depuis un certain temps.

Une source à l’Autorité maritime nationale du pays a confirmé : « Le propriétaire d’un bateau amarré à la marina de Lagos en Algarve a été retrouvé mort samedi à l’intérieur de son navire.

“La cause du décès n’est pas encore claire.

«Il a été déclaré mort sur les lieux après que la police maritime est montée à bord du bateau et a confirmé qu’il n’avait aucun signe vital.

“Son corps a ensuite été transporté par des pompiers volontaires dans la ville voisine de Portimao où une autopsie aura lieu.”

La marina de Lagos est l’un des plus grands ports de plaisance de l’Algarve.

La marina est populaire auprès des propriétaires de bateaux et des vacanciers séjournant dans les hôtels à proximité et autres hébergements touristiques qui affluent vers ses bars et restaurants.

Cela survient après qu’un adolescent britannique s’est noyé après avoir été pris dans un courant de retour alors qu’il nageait avec des amis sur une plage portugaise.

L’homme de 19 ans et ses deux copains ont eu des difficultés lors d’une baignade sur une petite plage de sable sur la côte de Costa da Caparica au sud de Lisbonne.

L’année dernière, un Britannique a été retrouvé mort dans un puits en Algarve à côté de son chien sans vie.

Harry Bradley, 22 ans, a disparu du village de Paderne près de la station balnéaire d’Albufeira, au Portugal, le 16 mars.

On pense qu’il vivait dans le village et qu’il a été vu pour la dernière fois après une promenade avec son chien.