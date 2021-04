Un Britannique chanceux a remporté un jackpot de 59 millions de livres sterling avec l’EuroMillions hier soir – lors de la deuxième grande victoire pour le Royaume-Uni en un mois.

Avril a été un excellent mois pour les joueurs de loterie de Grande-Bretagne.

Un détenteur de billets britannique a gagné 59 millions de livres sterling sur l’EuroMillions Crédits: Getty – Contributeur

Le 2 avril, un jackpot de 122 millions de livres sterling a été versé à un joueur britannique, ce qui en fait le cinquième plus grand gagnant de la loterie nationale et le place carrément sur la Times Rich List.

Et maintenant, un deuxième Britannique a remporté un autre énorme prix en utilisant les numéros 05, 17, 28, 41 et 46, ainsi que les étoiles chanceuses 10 et 11.

Andy Carter de Camelot, conseiller principal des gagnants à la loterie nationale, a déclaré: «Quelle nouvelle incroyable.

«Un gagnant britannique a remporté le fabuleux jackpot de 59 millions de livres sterling de l’EuroMillions ce soir.

« Il s’agit du deuxième gagnant du jackpot de l’EuroMillions au Royaume-Uni en avril après qu’un heureux détenteur de billets ait remporté le gigantesque jackpot de 122 millions de livres sterling le 2 avril. »

Les gagnants de la loterie peuvent signer un accord pour une publicité complète s’ils souhaitent divulguer des informations à leur sujet.

Cependant, le gagnant du jackpot de 122 millions de livres sterling a choisi de rester anonyme.

Et d’autres joueurs – y compris le plus grand vainqueur de l’histoire, qui a récolté 170221000 £ en octobre 2019 – ont également choisi de ne pas publier leur nom dans la presse.

Les joueurs qui ont récolté respectivement 123 millions de livres et 121 millions de livres ont également choisi de ne pas révéler leurs détails.

Parmi ceux qui ont choisi d’être nommés figurent Colin et Chris Weir, de Largs en Écosse.

Le couple a récolté 161653000 £ le 12 juillet 2011.

Adrian et Gillian Bayford, de Haverhill, Suffolk, ont récolté 148656000 £ après avoir joué le tirage au sort le 10 août 2012.

Jane Park est devenue la plus jeune gagnante de loterie de Grande-Bretagne lorsqu’elle a récolté 1 million de livres sterling en 2013.

Les chances de gagner un prix EuroMillions sont de 1 sur 13.

Les Britanniques font partie des grands gagnants de l’EuroMillions