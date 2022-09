Brit pleure à quai alors qu’il est jugé pour avoir étouffé sa femme de 46 ans à mort à Chypre après avoir appris qu’elle avait un cancer

Un BRIT accusé d’avoir étouffé à mort sa femme en phase terminale à Chypre a pleuré sur le banc des accusés hier alors qu’il passait en jugement.

David Hunter, 75 ans, a été accusé du meurtre de sa femme Janice à leur domicile à Paphos en décembre de l’année dernière.

David est accusé du meurtre de sa femme Janice à Chypre l’année dernière

Le procès s’est ouvert lundi au tribunal de district de Paphos après avoir été retardé à deux reprises, rapporte ITV News.

David aurait admis aux flics qu’il avait couvert la bouche et le nez de sa femme alors qu’elle était assise dans son fauteuil chez eux après avoir reçu un diagnostic de leucémie incurable en 2016.

Il a ensuite tenté de se suicider et a passé deux semaines en soins intensifs.

Avant l’audience, David, qui a été conduit au tribunal dans un fourgon de police depuis la prison, a déclaré aux journalistes : “Ce n’était pas seulement ma femme, c’était ma meilleure amie. C’est comme un trou noir.

“Avant, je pensais que je ne pourrais jamais imaginer la vie sans Janice, mais c’est tellement plus difficile. Je vis au jour le jour. Je dois garder la tête haute.

“La sœur de Janice était morte d’une leucémie et elle a vu ce qui allait arriver. Elle m’a fait promettre de l’aider si jamais elle l’obtenait.

“Elle a dit que je ne voulais pas vivre ça. Elle connaissait les symptômes et les a vus venir.”

David et Janice, mariés depuis 46 ans, ont quitté Ashington, Northumberland, pour Chypre il y a près de 20 ans.

Le couple est tombé amoureux de l’île pendant ses vacances et a déménagé après que David, un ancien mineur d’Ellington Colliery, ait perdu son emploi lors de la fermeture de la fosse en 1994.

Mais à l’approche de Noël l’année dernière, Janice aurait commencé à demander à son mari de mettre fin à ses jours alors que sa santé se détériorait.

Lors de l’audience de lundi, le premier policier sur les lieux a déclaré que David avait répondu à la porte et lui avait dit : “J’ai tué ma femme et tenté de me suicider”.

L’officier est entré dans la maison et a trouvé Janice sur une chaise recouverte d’une couverture, a appris le tribunal.

David est représenté par le groupe d’aide juridique basé au Royaume-Uni Justice Abroad.

Michael Polak, un avocat de l’organisation qui s’est rendu par avion pour le procès, a déclaré au Guardian: “Il a 76 ans et souhaite désespérément que l’affaire soit entendue.

“Il est détenu depuis longtemps et il est clair, après lui avoir rendu visite à la prison centrale de Nicosie, qu’il est très anxieux que cela décolle.”

La fille du couple, Lesley Cawthorne, 49 ans, a déclaré qu’elle avait besoin que son père rentre à la maison pour qu’il puisse commencer à pleurer sa mère correctement et qu’on s’occupe de lui.

Elle a dit: “Je peux vous dire qu’il est très déprimé. Sa santé mentale est probablement la pire qu’elle ait été.”

Les avocats de David avaient tenté de faire réduire l’accusation de meurtre à celle d’aide au suicide – affirmant qu’il avait agi par amour pour mettre fin à ses souffrances.

Mais le procureur général chypriote a rejeté la demande.

On s’attend à ce que l’affaire soit entendue sur plusieurs jours d’ici Noël.