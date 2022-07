Brit papa de quatre enfants dans le coma après avoir été brutalement poignardé trois fois lors d’un enterrement de vie de garçon en Algarve lors d’une attaque sauvage et aléatoire

Un père de quatre enfants BRIT a été laissé dans le coma après avoir été brutalement poignardé trois fois lors d’une attaque aléatoire sauvage lors d’un enterrement de vie de garçon en Algarve.

Joel Collins, de Troedyrhiw, est la deuxième victime galloise à être poignardée dans la ville côtière portugaise d’Albufeira cette année.

Joel Collins a été poignardé trois fois lors d’un enterrement de vie de garçon en Algarve, au Portugal Crédit : MÉDIAS PAYS DE GALLES

Le père de quatre enfants gallois est dans le coma et se bat pour sa vie Crédit : MÉDIAS PAYS DE GALLES

L’homme de 35 ans aurait été agressé sans raison alors qu’il rentrait chez lui le 4 juillet après s’être séparé de ses amis lors d’une soirée.

Joel a été transporté d’urgence dans un hôpital de Faro après qu’un membre du public l’ait vu inconscient dans la rue avec quatre blessures profondes à l’estomac.

Il a subi des coupures au pancréas, aux poumons, aux intestins et à l’estomac et est en soins intensifs après cinq opérations distinctes, a déclaré sa sœur Heidi Collins.

La nouvelle de l’attaque est depuis parvenue à Alex Evans, un autre Britannique qui a été poignardé trois fois et laissé pour mort dans la même zone en mai.

Comme Joel, Alex était en train de faire un enterrement de vie de garçon et avec un groupe de huit amis dans une station balnéaire d’Albufeira lorsqu’ils se sont séparés après une soirée.

Il a été poignardé et retrouvé par un homme du coin qui, au lieu d’attendre une ambulance, l’a emmené à l’hôpital, un acte qui, selon les médecins, lui a sauvé la vie.

Heidi a déclaré que son frère avait une mémoire limitée de ce qui lui était arrivé il y a trois semaines, mais les infirmières ont déclaré qu’il semblait que Joel avait été agressé, car il est arrivé à l’hôpital sans son téléphone ni aucune pièce d’identité.

Son dernier souvenir était de s’être séparé de son groupe et de sortir son téléphone pour utiliser Google Maps afin de trouver un itinéraire pour retourner à son hôtel.

Il a été laissé avec de profondes blessures par arme blanche et a depuis été placé en soins intensifs après plusieurs interventions chirurgicales. Il doit en avoir un autre lundi.

Heidi a déclaré que la famille “le prenait au jour le jour maintenant”.

Les parents du jeune Britannique et sa compagne, Gabriella, sont à son chevet.

“Les médecins ont dit à maman et papa qu’il avait été amené à l’hôpital par ambulance”, a ajouté Heidi. “Il a été trouvé par un membre du public.”

La barrière de la langue s’est avérée difficile pour la famille de Joel, qui ne sait toujours pas si l’incident a été signalé à la police portugaise.

Ils ont dit que quelqu’un de la police lui avait parlé à son arrivée à l’hôpital, mais des infirmières leur avaient demandé plus tard si Joel l’avait signalé.

Heidi a déclaré que la famille avait tenté d’obtenir plus d’informations auprès de la police et de l’ambassade du Royaume-Uni.

“Les gens doivent redoubler de vigilance lorsqu’ils sont dans la station”, a déclaré Heidi.

“Il semble que la police ne fasse rien à ce sujet. Ces crimes se poursuivent et personne n’en est conscient.”

Alex a posté sur les réseaux sociaux montrant son soutien à Joel et a déclaré: “Le 15 mai de cette année, j’ai été poignardé trois fois et laissé pour mort lors d’un enterrement de vie de garçon à Albuferia Portugal.

“Alors que je me remettais lentement, j’ai été informé que cela se reproduisait à Joel Collins. C’est bouleversant à entendre car son histoire est très similaire et mes pensées vont à sa famille et j’espère qu’il se rétablira rapidement.

“Après avoir parlé à sa famille, je veux diffuser cela pour sensibiliser les gens au crime au couteau qui se déroule à Albufeira, car il n’est pas rendu public, et pour exhorter les gens à se serrer les coudes.

“Je ne pensais pas que j’écrirais un article comme celui-ci si peu de temps après que cela m’est arrivé, à propos de quelqu’un qui vit si près.

“S’il vous plaît, si tout le monde pouvait partager cela, car je détesterais que cela arrive à une autre famille.”

L’ambassade du Royaume-Uni au Portugal et le GNR portugais ont été contactés pour commentaires.

La famille de Joel a lancé une page de collecte de fonds pour aider à financer leurs dépenses au cours des dernières semaines et celles à venir.