Brit mordu par un serpent venimeux transporté d’urgence à l’hôpital en Australie après avoir omis de suivre une règle simple

Un BRIT qui a été mordu par un serpent venimeux en vacances a appris que l’accident presque mortel aurait pu être évité.

Ben, qui était en escapade romantique avec son partenaire, a été mordu par un serpent brun venimeux sur une plage de Fraser Island, en Australie.

Une vidéo TikTok a suivi le parcours du Britannique qui s’est retrouvé à l’hôpital après avoir été mordu par un serpent Crédit : tiktok/@geebeetv

La vidéo montrait une vue rapprochée où les crocs de serpent s’enfonçaient dans la cheville de l’homme Crédit : tiktok/@geebeetv

Le couple profitait de son voyage de camping avant que l’homme n’escalade des dunes de sable pour retrouver son drone, qui s’était écrasé.

Le touriste britannique est parti pieds nus pour récupérer l’appareil de prise de vue à distance mais a été heurté par le serpent alors qu’il traversait un arbuste.

L’escapade a été capturée sur le profil de TikToker @geebeetv avec l’homme expliquant ce qui s’est passé.

Ben a dit: “Bien, alors je viens de me faire mordre par un serpent venimeux en Australie.

“J’ai dû redescendre à travers cette parcelle d’herbe et j’ai marché sur quelque chose de sombre et j’ai senti quelque chose me frapper la cheville.

“Je suis retourné au camion, j’ai vu les marques de crocs, puis il a en quelque sorte compris ce qui s’était passé … et nous n’avons eu aucun signal.”

Ben a tenu son pied droit devant la caméra, révélant deux blessures par perforation à la cheville.

Alors que la vidéo continuait, Ben est vu avec une jambe bandée, élevée dans une voiture alors qu’il était précipité sur la plage par un touriste de passage pour trouver de l’aide.

Quelques instants plus tard, un hélicoptère est vu ramasser l’homme blessé.

Ben a déclaré: “Pas trop mal cependant, j’ai eu droit à une visite gratuite en hélicoptère de l’île Fraser.

“Actuellement en attente d’une prise de sang et ouais, bienvenue dans cette putain d’Australie.”

Le Britannique est ensuite vu allongé dans un lit d’hôpital et relié à des appareils de surveillance alors qu’il recevait des soins d’urgence.

On pense qu’il a souffert d’une morsure sèche, lorsque le serpent frappe mais qu’aucun venin n’est libéré.

Les piqûres sèches sont douloureuses et peuvent provoquer un gonflement et une rougeur autour de la plaie d’entrée.

Le Britannique a eu la chance d’échapper à des vacances d’horreur car une dose mortelle de venin peut tuer des humains en 15 minutes.

Cependant, le touriste a été critiqué sur les réseaux sociaux pour sa décision insensée, qui aurait pu être évitée s’il avait suivi une règle simple.

“Cela aurait pu facilement être évité”, a déclaré un TikToker.

“De la part d’un Australien : ne marchez pas dans les buissons”, a déclaré l’un d’eux.

“Pieds nus dans les villes, bottes dans la brousse”, a déclaré un autre.

“Tout d’abord mon pote, ne lève jamais la jambe si tu es mordu, tu peux répandre le poison dans tout le magasin”, a déclaré un troisième.

D’autres Australiens ont spéculé de quel type de serpent il s’agissait.

“Très probablement un brun”, a déclaré l’un d’eux.

“Soit dugite, soit marron étant donné que c’était à la plage”, a déclaré un deuxième.

“On était au camp à côté de lui, le soir même il y avait un brun de 2,5 mètres dans la salle de bain”, raconte un autre.

Des rencontres terrifiantes avec des serpents bruns ont eu lieu en ligne, un agriculteur a enregistré une horrible bataille de reptiles.

Dans un autre cas, une femme s’est figée d’horreur alors que le serpent mortel glissait devant son tout-petit lors d’une séance photo.

Le Britannique a été mordu alors qu’il escaladait les dunes de sable pour trouver sa caméra drone Crédit : tiktok/@geebeetv

La jambe de l’homme était bandée alors qu’il était transporté d’urgence à l’hôpital Crédit : tiktok/@geebeetv