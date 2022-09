Brit meurt d’une septicémie seul en vacances pour célébrer son anniversaire après que l’hôpital ait arrêté sa femme lui rendant visite sur son lit de mort

Un homme de BRIT est décédé seul d’une septicémie lors d’un jour férié célébrant son anniversaire après que l’hôpital a arrêté sa femme lui rendant visite sur son lit de mort.

Daniel Bowman, 32 ans, et sa femme Kelly fêtaient joyeusement leur troisième année de mariage en Bulgarie lorsqu’il a été frappé d’une septicémie au début du mois.

Kelly et Daniel Bowman étaient en vacances en Bulgarie pour fêter leur anniversaire de mariage lorsqu’il est tombé malade 1 crédit

Puis, plus d’une semaine plus tard, Daniel mourut tragiquement seul 1 crédit

L’homme de Leeds est ensuite décédé tragiquement seul à 1 heure du matin un matin, après que sa famille ait déclaré qu’ils n’étaient “pas autorisés” à être à son chevet et n’ont été informés de sa mort que sept heures plus tard.

La tante de Daniel, Sam Bowman, a maintenant parlé du cauchemar de la famille et de tout ce qui s’est horriblement déroulé depuis que son neveu est tombé malade.

Sam a déclaré à YorkshireLive: “C’est tout simplement affreux. Il a passé 10 jours en soins intensifs pour qu’il meure seul sans sa femme.”

Le lundi 5 septembre, alors que Daniel et Kelly en étaient à une semaine de ses deux semaines de vacances, il a commencé à souffrir de douleurs à l’estomac et à vomir du sang.

Kelly a emmené Daniel dans une clinique locale avant qu’il ne soit transporté d’urgence à l’hôpital et plongé dans un coma artificiel.

Sam a déclaré: “C’est déchirant. Quand ils sont allés retirer l’infection, son pancréas a échoué et l’infection est entrée dans sa circulation sanguine, ce qui a provoqué une défaillance de ses reins.”

Les chirurgiens se sont battus pour lui sauver la vie et les choses ont commencé à s’améliorer.

À l’époque, Kelly a déclaré qu’elle avait passé leur anniversaire de mariage à lire des cartes à son mari.

Avant la mort de son mari, elle a déclaré: “C’était notre anniversaire de mariage le 7 septembre et je suis allée voir Daniel en soins intensifs, je lui ai tenu la main, lui ai lu sa carte d’anniversaire et chanté notre chanson de mariage.

“Il n’y a pas de mots que je puisse utiliser en ce moment pour décrire ce que je ressens.

“C’est comme le pire des cauchemars et je ne m’en réveille jamais.”

Mais, les choses ont tourné au pire et vendredi, Daniel est décédé seul à l’hôpital après une hémorragie interne.

Tante Sam a dit que ni elle, ni la mère de Daniel, ni Kelly ne pouvaient être à ses côtés car les règles de l’hôpital stipulent qu’elles ne sont autorisées à lui rendre visite qu’une heure par jour.

Sam a déclaré: “Il a perdu 30 litres de sang et est mort. C’est affreux.

“Le jour de leur anniversaire, Kelly est allée le voir – elle lui tenait la main et lui chantait des chansons mais on lui a dit de partir après une heure.

“Elle a dit à l’hôpital que c’était leur anniversaire et a demandé si elle pouvait rester. Ils ont dit non.”

Elle a ajouté: “Quand Kelly est allée le voir après sa mort, elle a dit qu’ils ne lui avaient même pas nettoyé le visage.

“Il avait des marques d’équipement sur le visage et sa femme a dû le nettoyer.

“Vous entendez parler de ces histoires folles dans les magazines qui sont un cauchemar, et maintenant nous les vivons.

“Tu ne penses jamais que ça va t’arriver.”

Nous le traitons en urgence. porte-parole de l’amiral

La famille dit qu’elle doit maintenant payer ses factures médicales et son logement, et doit également payer 34 000 £ après que la compagnie d’assurance Admiral ait refusé de l’aider.

La famille cherche des conseils juridiques pour négligence médicale et dit qu’elle “veut justice” pour Daniel.

Plus tôt cette semaine, avant la mort de Daniel, un porte-parole de l’amiral a déclaré: “Nous apprécions que ce soit une période pénible pour M. Bowman et sa famille et pouvons les assurer que nous le traitons de toute urgence.

“Nous avons été en contact régulier avec notre fournisseur d’urgence médicale qui a assuré la liaison avec l’établissement médical en Bulgarie et l’épouse de M. Bowman.

“Il reste très malade et sous surveillance médicale et nous traitons le cas avec la plus grande urgence.

“Nous avons demandé des informations complémentaires afin de nous aider à prendre une décision concernant la couverture que nous pouvons fournir, mais à aucun moment le traitement qu’il a reçu ou continuera de recevoir n’a été retardé pour cette raison.

«Pendant que nous faisons cela, il est important de déclarer que nous continuons à surveiller la situation de M. Bowman et sommes en liaison avec l’hôpital traitant pour garantir que le niveau de soins est satisfaisant.

“Dans tous les cas où cela est médicalement recommandé, nous ne ramènerons les clients chez eux que lorsqu’il est médicalement sûr de le faire pour éviter tout risque de complications pendant le transport.

“Nous continuerons à tenir la famille informée des progrès, mais nous ne pouvons pas en dire plus à ce stade.”