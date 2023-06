Brit meurt après avoir plongé 1 600 pieds dans une gorge alors qu’il conduisait une moto dans l’Himalaya

Un motard BRIT est décédé après avoir plongé dans une gorge de 1 600 pieds lors d’un voyage dans l’Himalaya.

Le touriste est mort après avoir perdu le contrôle de sa moto au bord d’une falaise.

Un motocycliste britannique a plongé à mort lors de vacances dans l’Himalaya Crédit : Divya Himachal TV

L’Himachal Pradesh, en Inde, est une destination touristique populaire – en particulier pour les motards

Le vacancier anonyme aurait fait un road trip dans le cadre d’une excursion à moto de huit hommes dans le district tribal de Kinnaur dans l’Himachal Pradesh, l’État le plus au nord de l’Inde et abritant les montagnes de l’Himalaya.

Il est allégué que le touriste a perdu le contrôle de sa moto après avoir heurté une pierre sur la route – avant de dévier de la piste et de plonger tragiquement jusqu’à sa mort.

Un membre de l’équipe de recherche et de sauvetage a informé les médias indiens que les sauveteurs et les flics locaux de la ville de Reckong Peo ont descendu les falaises dans la gorge et ont extrait le corps de l’homme.

Son corps a été envoyé pour une autopsie puis remis au plus proche parent, a rapporté Daily Mail.

Le quartier indien de Kinnaur dans l’Himachal Pradesh est une destination très appréciée des touristes, notamment des motards.

La région offre aux aventuriers un terrain difficile et difficile avec des pistes de montagne cahoteuses souvent la seule option pour les visiteurs d’atteindre les régions éloignées.

Ceci est une histoire en développement et sera mise à jour avec les dernières informations au fur et à mesure qu’elles émergeront.