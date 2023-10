Brit Hume répond à la défense de Biden par le général Milley avec une GRANDE question – Twitchy

Lors d’une interview « 60 Minutes » avec le général Mark Milley, l’ex-président des Joint Chiefs a été demandé sur l’âge et l’acuité mentale du président Biden.

L’ancien président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, a évoqué l’âge du président Biden dans une récente interview à 60 Minutes. L’âge du président, ainsi que celui de l’ancien président Donald Trump, sont devenus des sujets de préoccupation pour beaucoup à l’approche des élections de 2024. M. Biden a désormais 80 ans et Trump, l’actuel favori pour l’investiture présidentielle républicaine, en a 77. Les opposants politiques et même certains alliés les ont dépeints comme trop vieux pour être président.

Voici comment Milley a répondu :

🚨 LE GÉNÉRAL MILLEY DÉFEND L’ÂGE DU PRÉSIDENT BIDEN ; DIT que le peuple américain devrait se reposer tranquillement « …Je discute fréquemment avec lui et (il est) alerte, sain d’esprit, fait ses devoirs, lit les journaux, lit tout le matériel lu à l’avance et est très, très engagé dans des questions très sérieuses… pic.twitter.com/zr6CrB9fKp – Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) 6 octobre 2023

Milley : « …Je discute fréquemment avec lui et (il est) alerte, sain d’esprit, fait ses devoirs, lit les journaux, lit tous les documents lus à l’avance et est très, très engagé dans les questions très sérieuses de guerre et de paix. » et la vie et la mort. Donc, si le peuple américain s’inquiète pour un individu, qui est quelqu’un qui prend des décisions de guerre et de paix et qui prend les décisions concernant les armes nucléaires et ce genre de choses, je pense qu’ils peuvent dormir tranquilles. «

C’est donc dans cet esprit que Brit Hume a posé une question à tous ceux qui ont entendu ce que Milley a dit :

Alors, qui crois-tu ? Le général ou tes yeux menteurs ? https://t.co/OSlUoDhd8d – Brit Hume (@brithume) 6 octobre 2023

Milley sait que les gens ont pu voir et entendre Biden ces dernières années, n’est-ce pas ?

Les médias américains ont absolument éclipsé tout ce que la Pravda aurait pu espérer réaliser. – Manderz65 (@haolegirl1965) 6 octobre 2023

Certains médias américains mettraient même dans l’embarras les médias d’État nord-coréens. Aussi, bien sûr Milley apprécie Biden. Après tout, personne n’a été tenu pour responsable après le désastre du retrait d’Afghanistan.

Pas ce « Yes Man », surtout après le retrait « réussi » de l’Afghanistan… Mes propres yeux… et mes oreilles… -Paul Wasilewski (@_PaulWasilewski) 6 octobre 2023

Eh bien, nous savons déjà que nous ne pouvons pas le croire. Alors voici un autre mensonge https://t.co/557on1bU2R – L Breen (@b_Lorrie1) 6 octobre 2023

DC étant une ville libérale signifie que Millley doit s’avilir pour échouer et obtenir un emploi de consultant chez Raytheon ou quelque chose du genre. – PizzaCzar 🎃 (@PizzaWanchovies) 6 octobre 2023

Triste mais vrai.

Comme Biden aime le dire : « Regardez-moi ». Faisons-le donc en utilisant un extrait d’aujourd’hui qui aide à répondre à la question de Hume :

Il va bien. https://t.co/lWpVhAcTu5 – Stephen L. Miller (@redsteeze) 6 octobre 2023

Nous allons aller de l’avant et en croire nos yeux et nos oreilles menteurs.

