Brit dépouillé, battu et volé une Rolex de 19 000 £ après être tombé dans une arnaque à une application de rencontres

Un BRIT a été dépouillé, battu et dépouillé de sa Rolex de 19 000 £ après être tombé dans le piège d’une arnaque à une application de rencontres.

Le Londonien de 36 ans – qui n’a pas été nommé – a été enlevé par un gang quelques instants après avoir parlé à une femme dans la rue.

La police a arrêté un garçon de 16 ans en relation avec le vol

Un Britannique a été volé en plein jour alors qu’il rendait visite à son fils au Brésil Crédit : Flash d’information

Quatre escrocs – dont un armé – l’avaient embarqué dans une voiture et l’avaient dépouillé de son argent, de ses vêtements, de ses baskets et de sa précieuse montre Rolex, de son smartphone et de sa ceinture Louis Vuitton le 28 novembre.

Mais lorsqu’ils ont exigé qu’il transfère de l’argent via un système de paiement instantané local appelé PIX, il leur a dit qu’il ne pouvait pas car il n’avait pas de compte bancaire brésilien, ont rapporté les médias locaux.

Furieux, le gang l’a battu sans raison et l’a jeté hors de la voiture dans la rue, où la police l’a retrouvé plus tard et l’a emmené à l’hôpital.

Suite à une dénonciation, les flics ont saisi un garçon de 16 ans, qui a ensuite été identifié par la victime au poste de police.

Les agents lui ont saisi 1 457 BRL (230 £) en espèces et un téléphone portable Samsung.

La victime a déclaré aux médias locaux qu’il vit à Londres mais se rend régulièrement au Brésil pour rendre visite à son fils d’un an, qui vit avec sa mère, dont il est séparé.

Selon des rapports, huit enlèvements sur 10 à Sao Paulo sont effectués via de fausses applications de rencontres.

La police est toujours à la recherche des autres suspects impliqués dans le vol.

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

